Stylmartin: ecco le nuove Zep WP Black e Piper WP Black

Stylmartin ridefinisce il concetto di scarpe da moto amalgamando in modo astuto funzionalità, estetica, innovazione e tecnologia. Emergono così Zep WP Black e Piper WP Black.

Zep WP Black e Piper WP Black stanno per diventare i protagonisti indiscussi della prossima stagione per gli amanti delle due ruote, che desiderano utilizzare il proprio veicolo in qualsiasi condizione climatica, sempre con un’attenzione particolare alla sicurezza e allo stile.

La suola innovativa Michelin assicura un’eccellente aderenza su vari tipi di terreno, mentre la tecnologia D30® offre una maggiore protezione per i malleoli.

L’ottantesima edizione del Salone di Milano EICMA si è appena conclusa con un notevole interesse e riconoscimento sia da parte degli addetti ai lavori che da parte di un numeroso pubblico di appassionati, confermando il ruolo consolidato del marchio Stylmartin nel mercato come garante di qualità, innovazione e prestazioni indiscusse.

Zed WP Black e Piper WP Black sono le calzature da moto ideali per chi utilizza quotidianamente la propria moto, senza temere le temperature basse e le piogge tipiche del periodo, ma anche per gli appassionati di turismo che amano viaggiare comodamente e in piena sicurezza, indossando una sneaker.

Zed WP Black, la sneaker facilmente indossabile grazie alla doppia chiusura, lacci e zip interna, è realizzata in pelle scamosciata idrorepellente con fodera impermeabile e traspirante. La calzata è comoda e confortevole in ogni stagione, grazie alla suola innovativa Michelin® che garantisce una trazione ottimale su qualsiasi terreno.

Stylmartin è da sempre consapevole che la calzatura da moto non è solo un accessorio, ma un dispositivo di sicurezza essenziale. Tutti i modelli della collezione sono testati e omologati, dotati di protezione ai malleoli su entrambi i lati.

Suole Michelin, tecnologia D3O®, membrana traspirante, suole Roccia Vibram, pelli di qualità, plantari anatomici, ergonomia e fitting sono solo alcune delle caratteristiche distintive di Stylmartin.

Oltre alle nuove Zed WP Black, Stylmartin ha presentato in occasione di EICMA 2023 anche la nuova sneaker Piper WP. Facile da indossare, con tomaia in pelle scamosciata pieno fiore idrorepellente e fodera impermeabile e traspirante per garantire piedi sempre asciutti nel massimo comfort. La nuova suola Michelin abbinata alla tecnologia D3O® rendono questa sneaker unica, sicura e innovativa. Piper WP è consigliata anche per viaggi più lunghi al di fuori della città.

Zed WP Black è disponibile dalle taglie 39 alla 48, al prezzo suggerito al pubblico di 199,00€. Piper WP Black è disponibile dalle taglie 39 alla 48, al prezzo suggerito al pubblico di 189,00€.