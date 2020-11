STYLMARTIN presenta MATT: la sneakers come stile di vita

STYLMARTIN presenta al pubblico “RIDER STATE OF MIND”, la nuovissima collezione 2021 delineata da modelli accomunati da materiali di pregio e dettagli contemporanei. Tra le novità non poteva mancare una sneaker, la unisex MATT.

La “sorella” (in termini di design) della apprezzatissima Colorado, è contraddistinta dalla finitura rigorosamente opaca della tomaia, realizzata interamente in pelle pieno fiore idrorepellente. A esaltare ulteriormente materiali e lavorazioni ci pensa un grintoso e sempre apprezzato “total black”, spezzato soltanto da dettagli in argento reflex su lacci e inserto posteriore.

Se l’esterno di MATT risulta accattivante e curato nei minimi dettagli, l’interno non è da meno: giocano a favore del comfort la fodera, impermeabile e traspirante grazie alla presenza di una rete mesh e il sottopiede anatomico, microforato e removibile.

Ad agevolare la camminata concorre la suola in gomma monocolore, naturalmente…nero. La sicurezza durante la guida è garantita dalle protezioni interne per i malleoli, realizzate in PU e posizionate su entrambi i lati e dalla protezione esterna in zona cambio, sempre in pelle pieno fiore.

MATT è proposta in colore nero nella gamma taglie unisex che va dalla 36 alla 47, con un prezzo di 169,00 euro.