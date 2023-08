Stylmartin SUNSET EVO: stile metropolitano

SUNSET EVO rappresenta un vero must della collezione sneaker di Stylmartin e continua a conquistare il favore di scooteristi e motociclisti che si destreggiano quotidianamente tra sella, lavoro e tempo libero.

Leggera e confortevole, SUNSET EVO propone una tomaia in canvas traspirante con inserti in pelle cerata tono su tono. Giocano a favore della ventilazione interna anche la fodera in air mesh e il sottopiede microforato e removibile.

Maggior sicurezza in sella è garantita dalla presenza di protezioni interne in zona malleoli, in PU, perfettamente celate dal look per nulla tecnico e “pesante” di questo modello, tranquillamente indossabile in molteplici occasioni e sotto diversi outfit.

Stabile durante la guida e in camminata, SUNSET EVO si caratterizza per il taglio che copre la caviglia e la suola in gomma antiscivolo bicolor bianco/nero, resa più accattivante dall’effetto muffato, volutamente “vissuto”, utilissimo anche a mascherare eventuali segni di usura.

La chiusura prevede l’utilizzo dei lacci, proposti in due varianti: giallo fluo ad alta visibilità (abbinati all’inserto posteriore) o bianco muffato come la suola. SUNSET EVO è proposta in una gamma taglie unisex che va dalla 36 alla 47 e in colore antracite.