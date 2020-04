Su Audible Original arriva “Benessere 24h”

Mai come in questo momento storico si è avvertito il forte bisogno di recuperare una dimensione intima e interiore da cui ripartire e nella quale ritrovare pace e consapevolezza per affrontare la quotidianità. Traendo spunto da questa necessità condivisa, Audible – società Amazon leader nell’audio entertainment di qualità – contribuisce a questa profonda ricerca di serenità con un nuovo podcast, pensato per dare a tutti indicazioni pratiche per raggiungere il massimo benessere nell’arco delle 24 ore. Per questo arriva su Audible Benessere H24, un’esclusiva Audible Original, realizzato grazie all’esperienza di Daniel Lumera nel campo delle scienze del benessere, della qualità della vita e della pratica meditativa e alle musiche di Emiliano Toso.

Benessere H24 non è semplicemente un podcast ma un vero e proprio percorso in 20 tracce. Attraverso l’uso consapevole del respiro, della meditazione e della musica, conduce gli ascoltatori a integrare nella propria quotidianità pratiche e nuove abitudini ad alto impatto sulla salute e sulla qualità della vita.

Le 20 tracce si articolano in 4 sezioni specifiche che seguono il ciclo fisiologico della giornata. La sezione del mattino è dedicata al risveglio, alla rigenerazione dell’energia vitale per un inizio di giornata ricco di gratitudine e serenità. Quella del giorno è ideata per creare uno stato di focus, presenza, concentrazione e chiarezza interiore fondamentali nelle nostre attività quotidiane. La sera è pensata per concedersi qualche minuto per rilasciare le tensioni e pensieri e ritrovare uno stato di leggerezza, relax e pace profonda. La sezione della notte è creata per guidarci in un profondo rilassamento e purificazione della mente e prepararsi a dormire bene.