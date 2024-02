Su Pokémon GO sboccia l’amore

San Valentino è alle porte, e con esso tutte le coppie si preparano a celebrare e festeggiare il loro amore. Spesso gli amori sbocciano grazie a passioni in comune, e questo è proprio il caso di alcuni Allenatori e Allenatrici di Pokémon GO. In alcuni casi il gioco per mobile ha addirittura fatto convolare a nozze alcuni di loro!

Ad esempio Niantic (la software house dietro a Pokémon GO) ha assunto il ruolo di Cupido per Chris Dawson, 31 anni, e Alice Ingles, 29 anni: sul palco del Pikachu “meet and greet” durante il primo GO Fest del Regno Unito lo scorso agosto, al quale hanno partecipato ben 50.000 fan di Pokémon GO, lui si è inginocchiato e ha chiesto di sposarlo a quella che oggi è la sua fidanzata.

L’anello era contenuto in una Poké Ball e Chris teneva in mano un biglietto a tema che recitava “Vuoi sposarmi?“. La coppia, che ora è impegnata nell’organizzazione di un matrimonio a tema Pokémon, si è conosciuta 5 anni prima su un’applicazione di incontri online e ha trascorso i primi quattro appuntamenti giocando a Pokémon GO.

Contrariamente a ciò che spesso si dice, ovvero che i videogiochi tendano a far isolare le persone, Pokémon GO sta letteralmente aiutando a fare da cupido, con il suo effetto da “love potion” ampiamente documentato su thread di Reddit e in vari articoli. Il gioco è intrinsecamente sociale, utilizza il mondo reale come mappa e incoraggia i giocatori a uscire all’aperto e a esplorare l’ambiente circostante per catturare nuovi Pokémon e incontrarsi tra loro. Inoltre, elementi come i Raid (battaglie di gruppo) promuovono la collaborazione con altri Allenatori, mentre la nuova funzione multigiocatore Party Play ha reso Pokémon GO ancora più sociale.

Quest’anno inoltre per celebrare San Valentino all’interno del gioco è in programma l’evento Carnevale dell’amore, e con un po’ di fortuna sarà possibile incontrare Oricorio cromatico. L’evento avrà luogo dalle 10:00 di martedì 13 febbraio alle 20:00 di giovedì 15 febbraio 2024 (ora locale), e saranno disponibili bonus, compiti di ricerca sul campo e una sfida di collezione ispirata al Carnevale dell’amore. Per tutta la durata dell’evento Carnevale dell’amore, inoltre, sarà possibile trasformare Furfrou Forma Selvatica in Furfrou Taglio Cuore.