Subaru: consegnata la prima Solterra

Il Presidente di Subaru Italia Kunichika Koshimizu ha consegnato oggi la prima Solterra venduta nel mercato italiano a Giancarlo Mirandola, imprenditore veronese. L’emozionante incontro è avvenuto a Cerea, in provincia di Verona, direttamente presso l’abitazione del nuovo propietario della prima BEV del marchio giapponese. Alla consegna ha partecipato anche il titolare della concessionaria Subaru Garonzi Motors di Affi a cui Mirandola si è rivolto per l’acquisto della sua Solterra 4E-xperience+, scelta nella colorazione Precious Metal.

“Solterra per noi è un modello molto importante, rappresenta il primo passo verso il nostro futuro elettrico” ha dichiarato Kunichika Koshimizu, Presidente di Subaru Italia. “Per questo motivo abbiamo deciso di celebrare il lancio di Solterra con un evento intimo ma speciale: una consegna direttamente a casa del primo acquirente della nuova BEV. Un ringraziamento per aver scelto di mettersi alla guida di un’auto completamente nuova ma che mantiene i valori di sicurezza, divertimento e affidabilità che contraddistinguono il nostro marchio. Sicurezza confermata dalla recente certificazione 5 stelle Euro NCAP e con punteggi elevati in tutte e quattro le aree di valutazione.”