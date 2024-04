Subaru e AMD: insieme per un’EyeSight avanzato con il nuovo sistema su chip

Subaru Corporation ha annunciato una collaborazione con AMD per progettare circuiti per un System-on-Chip (SoC – sistema su circuito integrato) che integri l’elaborazione del riconoscimento della telecamera stereo con l’intelligenza artificiale, consentendo la generazione di decisioni ottimali. Attraverso questa collaborazione, Subaru mira a migliorare ulteriormente le proprie prestazioni di sicurezza verso l’obiettivo di “zero incidenti stradali mortali tra gli occupanti dei veicoli Subaru e le persone coinvolte in collisioni con veicoli Subaru nel 2030”.

Con questo sistema su circuito integrato ottimizzato, Subaru migliorerà ulteriormente le capacità di elaborazione del riconoscimento delle fotocamere stereo che ha sviluppato nel corso degli anni e mira a incorporare questa nuova tecnologia nel suo sistema EyeSight di prossima generazione nella seconda metà degli anni 2020.

Subaru è impegnata a sviluppare veicoli basati sulla sua filosofia di “all-around safety”, che include la sicurezza preventiva, esemplificata dalla tecnologia di assistenza alla guida EyeSight, così come la sicurezza primaria, attiva, passiva, e connessa. Subaru continuerà a migliorare la sicurezza in ciascuna di queste aree per raggiungere il suo obiettivo di “zero incidenti stradali mortali nel 2030”.