Subaru e Gianni Morandi insieme per il “GO GIANNI GO!” tour 2023

Gianni Morandi “is on fire”! Dopo il ritorno al Festival di Sanremo in veste di conduttore al fianco di Amadeus, l’artista è pronto a partire per una nuova serie di live nei palasport. 9 date con debutto a Rimini il 10 marzo e chiusura a Eboli il 30 marzo, dopo aver attraversato lo stivale toccando Rimini, Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, Ancona, Bari ed Eboli. Subaru sarà fianco del GO GIANNI GO! tour in questa nuova avventura.

Per queste 9 date lo show sarà un concentrato di vitalità e potenza che mescola i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti ai classici del suo repertorio, affiancato sul palco da una band di 12 elementi diretta dal Maestro Luca Colombo. Acclamato da un’audience multigenerazionale, con il GO GIANNI GO! Gianni Morandi è pronto a regalare una volta in più al suo pubblico uno spettacolo ricco di emozioni indimenticabili grazie alla sua carica di energia e al suo contagioso entusiasmo.

Il tour tra i vari palasport italiani si muoverà a bordo delle vetture della gamma Subaru. I tre SUV della Casa delle Pleiadi, Outback, Forester e SUBARU XV, saranno compagni di viaggio del cantautore e relativo staff di produzione.

LE DATE DEL GO GIANNI GO! TOUR

10 MARZO 2023 – RIMINI, Stadium Rimini

12 MARZO 2023 – MILANO, Mediolanum Forum

15 MARZO 2023 – FIRENZE, Mandela Forum

18 MARZO 2023 – ROMA, Palazzo dello Sport

21 MARZO 2023 – BOLOGNA, Unipol Arena

23 MARZO 2023 – TORINO, Pala Alpitour

25 MARZO 2023 – ANCONA, Palaprometeo

28 MARZO 2023 – BARI, Palaflorio

30 MARZO 2023 – EBOLI, Palasele