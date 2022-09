Subaru insieme a Scott all’ “Italian Bike Festival”

Subaru parteciperà insieme al partner Scott all’Italian Bike Festival, il salone internazionale della bici. IBF è una 3 giorni ad ingresso gratuito all’insegna della passione per le due ruote e che si svolgerà dal 9 all’11 settembre presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico.

Il Festival nato nel 2018 ha richiamato l’attenzione del mercato europeo e ad oggi è la piattaforma leader nel vecchio continente per il mercato della bici e della mobilità dolce. IBF è giunto alla sua quinta edizione, la prima nella nuova location del circuito di Misano che permetterà di ospitare oltre 400 brand in un’area espositiva di oltre 50.000m2.

Subaru prenderà parte all’evento con la nuova SOLTERRA, l’ultima arrivata della Casa giapponese, la prima interamente sospinta da un propulsore elettrico. La BEV a trazione integrale sarà in mostra all’interno del grande spazio espositivo del partner Scott, un’area ricca di novità dedicate all’universo bici e incentrata sul concetto di “esperienza” sulle due ruote in ogni condizione, sia su strada che trail.

Subaru inoltre sarà presente con i suoi tre SUV, Outback, Forester e Subaru XV, che sarà possibile testare – lungo un percorso on e off-road – con i preziosi consigli dei piloti della Subaru Driving School. I visitatori dell’Italian Bike Festival potranno registrarsi per effettuare un test drive presso i desk presenti sia nell’area Subaru che nello spazio espositivo di Scott.

La nuova SOLTERRA

L’auto che proietta il costruttore giapponese nella nuova era elettrica nasce sulla e-SGP (Subaru Global Platform), piattaforma dedicata ai battery electric vehicle e sulla quale sono posizionati due motori elettrici dei quali uno trasmette il moto alle ruote anteriori e l’altro a quelle posteriori. La gestione della potenza, della coppia e della trazione sulle quattro ruote motrici è stata ideata per offrire un’esperienza di guida del tutto simile a quella di un SUV Subaru AWD con powertrain termico, garantendo le performance eccellenti in ogni condizione che hanno sempre contraddistinto i modelli del marchio giapponese.

SOLTERRA sintetizza alla perfezione la ricerca continua e l’innovazione che proiettano verso un futuro a zero emissioni e i valori imprescindibili di sicurezza, divertimento e durata nel tempo propri della filosofia Subaru di “enjoyment and peace of mind”.