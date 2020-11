Subaru Lab: un laboratorio di sviluppo per l’intelligenza artificiale

Subaru Corporation ha annunciato che aprirà una base di sviluppo per l’intelligenza artificiale denominata “SUBARU Lab” all’interno dello “H¹O #shibuya 3-chome”, un centro per uffici di piccole dimensioni e grande qualità sviluppato da Nomura Real Estate Development Co., Ltd nel quartiere di Shibuya a Tokyo. L’apertura del Subaru Lab è prevista per il mese di dicembre.

Per raggiungere l’obiettivo di zero incidenti stradali mortali nel 2030, Subaru sta lavorando in ricerca e sviluppo per un ulteriore miglioramento della sicurezza integrando le capacità di giudizio dell’IA nel suo sistema di assistenza alla guida “EyeSight”. Avere un ufficio a Shibuya, che si sta recentemente riqualificando e trasformando in un polo per le aziende IT, renderà più semplice l’assunzione delle risorse umane qualificate per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e la partnership con le società correlate all’information technology, mirando ad uno sviluppo molto più rapido rispetto al passato.

Mentre lo stato ideale degli uffici è in discussione durante la pandemia di Covid-19, il Subaru Lab offrirà un ambiente in cui gli ingegneri che dovrebbero combinare il lavoro da remoto e in ufficio potranno concentrarsi al meglio sulla loro attività. Si tratta di un ambiente progettato per supportare una migliore comunicazione tra i lavoratori, prevenendo quelle che in lingua inglese vengono classificate come le tre C: spazi chiusi, assembramenti e stretto contatto (Closed spaces, Crowds, Close contact).