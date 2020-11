Subaru nominata Mainstream Brand agli ALG Residual Value Awards 2021

La durata nel tempo è da sempre una delle caratteristiche che contraddistinguono le auto della Casa delle Pleiadi. Gli ALG Residual Value Awards rappresentano il punto di riferimento del settore automotive nel mercato americano per la proiezione dei futuri valori dei veicoli e dei dati di deprezzamento e Subaru ha ancora una volta primeggiato in più categorie.

Il marchio nipponico è risultato il miglior Mainstream Brand agli ALG Residual Value Awards 2021. Si tratta di un ritorno al vertice di questa classifica dopo i quattro riconoscimenti consecutivi ottenuti tra il 2016 e il 2019. A questo primato si affiancano le vittorie conseguite da Impreza, Forester, Crosstrek e WRX nei rispettivi segmenti.

“Di volta in volta, chi acquista un’auto sceglie Subaru per la sicurezza, l’affidabilità e il valore che ogni veicolo promette” – ha dichiarato Thomas J. Doll, Presidente e CEO di Subaru of America. “I clienti sanno che possono contare sui veicoli Subaru per durare nel corso delle stagioni della loro vita e questo onore del nostro quinto Top Brand for Residual Value Award è una testimonianza dell’amore insito in ogni vettura che realizziamo”.

“Subaru ha una comprovata esperienza di leader del settore per quanto riguarda i valori residui e il marchio ha dimostrato ai consumatori che la loro solida gamma di modelli è supportata da veicoli che mantengono il loro valore” dichiara Eric Lyman, Chief Industry Analyst di ALG. “Quest’anno, Subaru si è guadagnata il primo posto nella categoria Mainstream Brand per gli ALG Residual Value Awards come risultato della loro gamma equilibrata e leader di categoria, vincendo in quattro singoli segmenti con Impreza, WRX, Forester e Crosstrek”.

Gli ALG Residual Value Awards valutano i veicoli di 29 segmenti che si prevede si svalutino meno rispetto al prezzo al dettaglio suggerito dal produttore (MSRP) dopo un periodo di tre anni. Oltre ai riconoscimenti dei singoli modelli, ALG ha selezionato due marchi per i settori dell’industria Mainstream e Premium. Basandosi sui model year 2021, i vincitori vengono selezionati da ALG utilizzando un modello di previsione che prende in considerazione fattori a vari livelli: macro, settore, segmento e veicolo.