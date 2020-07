Subaru XV 2020: la bestseller si elettrifica

Dopo Forester, tocca a XV. La Casa delle Pleiadi ha infatti introdotto l’ibrido e-boxer anche sulla Subaru XV 2020 che si presenta all’appuntamento con l’elettrificazione con un propulsore 2.0 litri da 150 cv, accoppiato ad una unità elettrica che sviluppa 16,7 cv, interposta tra il motore e il cambio automatico CVT. La trazione è, ovviamente, integrale.

Prima di scendere, però, nel dettaglio del propulsore e del comportamento della vettura, vediamo cos’è cambiato esteticamente (molto poco) sul MY2020 del SUV della Casa delle Pleiadi. Rispetto alla versione 2018, qualche piccolo ritocco è stato fatto al frontale. Cambia, ad esempio, la cornice intorno alla calandra esagonale (caratteristica delle vetture Subaru) che adesso ha una finitura cromo/argentata, la stessa che troviamo intorno ai fendinebbia e che allarga visivamente il “muso” della XV. Al posteriore è presente uno spoiler nero lucido posizionato sopra il lunotto.

Poche le modifiche anche all’interno, dove si notano alcuni elementi non proprio all’avanguardia come, ad esempio i tasti dei comandi al volante che sono indiscutibilmente comodi ma tradiscono un pò il peso degli anni. L’interno è comunque molto accogliente grazie a materiali di buon livelli ben assemblati tra loro. L’impatto visivi non è probabilmente “premium” ma tra rivestimenti in pelle e tessuto per le portiere e pelle con cuciture a contrasto di serie, XV e-Boxer riesce comunque a offrire un discreto livello di design e una buona qualità

Sul divano posteriore si sta comodi, c’è spazio a sufficienza per due adulti che possono sfruttare una buona dose di centimetri per testa e gambe. Il posto centrale è un pò sacrificato sia per il tunnel che è ben pronunciato sia per la sagomatura del divano. Mancano le bocchette di areazione e le prese USB. L’infotainment di Subaru XV e-Boxer ruota intorno allo schermo da 8″ e al supporto di Android Auto e Apple CarPlay. Un sistema abbastanza veloce, che non è tra i più moderni (in alcune circostanze si nota un certo “lag” nei comandi) ma che comunque fa il suo dovere.

Su strada il SUV Subaru sorprende piacevolmente perchè è una vettura molto bilanciata che restituisce una sensazione di sicurezza. I 150 Cv del motore 2.0 boxer, non gridano di certo al mondo le proprie prestazioni ma dal boost del motorino elettrico, in termini di coppia qualcosa lo estrae. Come detto, gli ingegneri giapponesi hanno integrato all’interno del cambio Cvt, un motore elettrico da 16,7 CV e 66 Nm, utilizzato per supportare il funzionamento del quattro cilindri alle basse velocità o per muovere la vettura per brevi tratti, senza chiamare in causa l’endotermico.

Al fine di distribuire meglio il peso, gli accumulatori sono stati collocati al posteriore, sotto il piano di carico del bagagliaio. Per ricaricare il pacco batterie agli ioni di litio da 0,57 kWh viene impiegata l’unità elettrica integrata nella trasmissione che recupera l’energia in rilascio e in frenata.

Con le quattro ruote motrici Symmetrical All Wheel Drive e 22 cm di luce a terra, la Subaru XV si comporta in maniera impeccabile. Il sistema X-Mode, che si attiva tramite un tasto, riduce lo slittamento delle ruote con leggere frenate e rende più dolce la trasmissione della coppia. Bene anche il ben noto (e non solo in Subaru) Hill Descent Control, che mantiene il totale controllo della XV e- boxer anche nelle discese più ripide. Anche in strada, chi guida potrà avvantaggiarsi di un controllo attivo della trazione: il Torque Vectoring lavora insieme al controllo di stabilità e frena le ruote interne alla curva aumentando la coppia di quelle esterne e facilitando il mantenimento dell’auto in traiettoria.

Subaru XV e-Boxer ibrida parte da 32.500€ di listino per l’allestimento STYLE (quello base al lancio), prezzo che sale a 34.000€ per STYLE NAVI e a 36.500€ per la top di gamma PREMIUM (650€ la vernice metallizzata).