Subsonica: esce il 20 ottobre “Pugno di sabbia”

I Subsonica hanno annunciato il prossimo rilascio del loro singolo intitolato “Pugno di Sabbia”, che sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 20 ottobre. Questo brano rappresenta un assaggio dell’album in studio previsto per il 2024.

La band si esibirà dal vivo per presentare il nuovo singolo in due eventi speciali dedicati ai propri fan: uno a Milano mercoledì 18 ottobre e l’altro a Torino venerdì 20 ottobre.

“Pugno di Sabbia” è un simbolo di ciò che rimane tra le nostre mani quando cerchiamo di affrontare le ombre e i fantasmi del passato senza mai cambiare la nostra percezione e prospettiva, rimanendo intrappolati in essi.

Nella canzone, i Subsonica raccontano anche la storia dei milioni di giovani nati e cresciuti in Italia da genitori stranieri, noti come “di seconda generazione”, i quali non hanno diritto di cittadinanza in Italia e, di conseguenza, in Europa. Questi giovani, pur sentendosi pienamente italiani per lingua, cultura e appartenenza, non vengono riconosciuti e spesso sono respinti. In un’epoca in cui l’Italia discute ancora di razza e razzismo, le basi del sistema sociale rischiano di crollare a causa della mancanza di una nuova cittadinanza. Allo stesso tempo, cresce costantemente il numero di giovani italiani che, non trovando opportunità in un Paese invecchiato e culturalmente ancorato al passato, scelgono di cercare altrove stimoli per costruire il proprio futuro.

La canzone si caratterizza per un riff di chitarra distorta, accompagnato da un beat di Roland 808, la drum machine ampiamente utilizzata nella scena trap e hip-hop mondiale. Questo accostamento apparentemente improbabile mette in evidenza il desiderio di sfidare e superare i confini, un elemento che i Subsonica hanno sempre amato fare sin dal 1996.

“Pugno di Sabbia” sfugge alle categorizzazioni musicali, confondendo le idee attraverso una fusione di pulsazioni black, distorsioni rock, ritmi di batteria e voci graffianti, in un crescendo inarrestabile fino alla conclusione del brano.