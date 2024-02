Sul ring con “Ed” in Street Fighter 6 a partire dal 27 febbraio

Pronti a fluttuare come una farfalla e a pungere come un’ape con poteri psicotici quando il formidabile pugile Ed arriverà in Street Fighter 6 a partire dal 27 febbraio 2024, su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Ed diventa il 21° personaggio giocabile dopo l’uscita di Rashid e A.K.I. lo scorso anno. I giocatori potranno incontrare il pugile in tutte e tre le modalità di gioco di Street Fighter 6 – World Tour, Fighting Ground e Battle Hub.

Il Fighting Pass “Ed Arrives!” è disponibile per un periodo di tempo limitato, così i giocatori possono acquistare l’equipaggiamento da pugile e prepararsi per la battaglia!

Apparso per la prima volta in Street Fighter™ V, dopo aver rifiutato le malefiche intenzioni di M. Bison, Ed è riuscito a sfuggire alle grinfie dell’organizzazione Shadaloo e a creare Neo Shadaloo con la speranza di aiutare altri come lui. I suoi attacchi in Street Fighter 6 sono cambiati in modo significativo rispetto all’ultimo capitolo: ora tutti i suoi attacchi sono dei pugni. Anche Ed, l’ispiratore iniziale dei controlli moderni in Street Fighter 6, manterrà i suoi controlli semplificati, mentre ora riceverà input ampliati per i controlli classici.

Ed sarà sbloccato per i possessori dell’Year 1 Character Pass, Year 1 Ultimate Pass, Deluxe Edition o Ultimate Edition il 27 febbraio. Anche l’Outfit 2 di Ed, ispirato al suo Story Outfit di Street Fighter V, sarà disponibile al suo arrivo.