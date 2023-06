Summer Vibes: ecco la gamma di auricolari Jabra

I viaggi con la famiglia durante le vacanze estive sono un’occasione importante per la crescita e il divertimento. Tuttavia, organizzare un viaggio con i bambini può essere impegnativo e rumoroso. Fortunatamente, Jabra ha la soluzione perfetta: la gamma di auricolari Elite. Con questi auricolari, potrete bloccare i rumori indesiderati e vivere un viaggio armonioso, conservando solo i bei ricordi.

Uno dei prodotti più recenti di Jabra è l’Elite 4, disponibile a partire da 99,99 euro. Questi auricolari true wireless offrono fino a 22 ore di autonomia con la custodia di ricarica (28 ore senza la cancellazione attiva del rumore). Sia che vogliate ascoltare la vostra playlist estiva o risolvere una disputa sul cuscino da viaggio, gli Elite 4 saranno compagni di viaggio perfetti grazie alla cancellazione di rumore e all’accoppiamento rapido.

Gli Elite 4 sono progettati per soddisfare le vostre esigenze essenziali, offrendo comfort, qualità audio ottimale e convenienza. Grazie alla cancellazione attiva del rumore, potrete filtrare i suoni indesiderati e concentrarvi sul viaggio senza distrazioni. Inoltre, gli Elite 4 sono disponibili in una varietà di colori alla moda, come Dark Grey, Navy, Lilac e Light Beige.

Se siete alla ricerca di auricolari resistenti per le attività all’aperto, potete considerare gli Elite 4 Active, disponibili a partire da 119,99 euro. Questi auricolari offrono la cancellazione attiva del rumore e sono protetti dall’acqua grazie al grado di protezione IP57. Inoltre, potrete personalizzare l’audio delle vostre canzoni preferite utilizzando l’applicazione Jabra Sound+ e accedere facilmente alla musica di Spotify. La tecnologia HearThrough vi permetterà di ascoltare i suoni importanti intorno a voi, garantendo la vostra sicurezza.

Per un’esperienza di viaggio ancora più premium, potete optare per gli auricolari Elite 5, disponibili a partire da 149,99 euro. Questi auricolari offrono un sistema ibrido di cancellazione attiva del rumore e una qualità audio eccezionale grazie agli altoparlanti da 6 mm. Potrete rimanere connessi con due dispositivi contemporaneamente e godervi fino a 7 ore di riproduzione, estendibili fino a 28 ore con la custodia di ricarica wireless certificata Qi. Gli Elite 5 sono progettati per garantire il massimo comfort durante i lunghi viaggi e sono resistenti alla polvere e all’acqua con grado di protezione IP55.

Se siete alla ricerca di auricolari adatti a un’attività fisica intensa, gli Elite 7 Active sono la scelta ideale. Disponibili a partire da 179,99 euro, questi auricolari sono dotati della tecnologia ShakeGrip™, che garantisce una tenuta sicura anche durante i movimenti più intensi. Grazie alla cancellazione attiva del rumore regolabile, potrete bloccare i suoni esterni e immergervi nella vostra musica preferita. Gli Elite 7 Active sono disponibili in tre colori di tendenza: Mint, Black e Navy.

Infine, per coloro che cercano auricolari di alta qualità per un uso professionale e personale, gli Elite 7 Pro sono la scelta perfetta. Disponibili a partire da 199,99 euro, gli Elite 7 Pro offrono il Bluetooth Multipoint per un utilizzo multi-task senza interruzioni e la cancellazione attiva del rumore regolabile. Questi auricolari garantiscono un comfort ottimale grazie al design ergonomico e alle prese d’aria per lo scarico della pressione. La tecnologia di chiamata MultiSensor Voice di Jabra assicura che sarete ascoltati in modo chiaro ovunque vi troviate. Gli Elite 7 Pro sono disponibili nei colori Gold Beige, Titanium Black e Black.