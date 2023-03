Super Mario: 35 anni di iconica evoluzione tra videogiochi e cinema

Il mitico Super Mario è uno dei personaggi più iconici del mondo dei videogiochi, ma la sua fama e la sua influenza vanno ben oltre il mondo digitale. Nato come carpentiere in Donkey Kong nel 1981, Mario è diventato rapidamente un vero e proprio fenomeno di culto grazie all’uscita del primo Super Mario Bros. nel 1985, uno dei videogiochi più amati e venduti di tutti i tempi.

La serie di Mario ha subito un’evoluzione costante nel corso degli anni, passando dall’impostazione a piattaforme degli inizi a una più dinamica e variegata, che ha visto l’aggiunta di puzzle, combattimenti e persino corse su quattro ruote. Non solo, molti personaggi secondari, come la principessa Peach, Toad e Yoshi, hanno ottenuto i loro titoli dedicati, arricchendo ulteriormente l’universo di Super Mario.

Ma la fama di Mario non si ferma ai videogiochi. Infatti, il personaggio è diventato protagonista di cartoni animati, fumetti, parchi a tema e innumerevoli gadget, conquistando il cuore di intere generazioni di appassionati. E ora, in arrivo al cinema con il film Super Mario Bros., il personaggio continua a far parlare di sé.

Tuttavia, la vera forza di Mario è la sua capacità di resistere al tempo e di adattarsi alle nuove tecnologie. Infatti, non solo ha conquistato i nostri smartphone con Super Mario Run, ma continua a essere uno dei titoli più venduti sulla console Nintendo Switch, con Mario Kart 8 Deluxe che ha venduto oltre 52 milioni di copie, diventando il gioco più venduto nella storia di Nintendo.

Per chi volesse rivivere le prime avventure di Mario o scoprirle per la prima volta, Nintendo Switch offre la possibilità di giocare ai classici di Super Mario grazie alla libreria digitale presente nel pacchetto Nintendo Switch Online.

Insomma, l’impatto di Super Mario sul mondo dei videogiochi e non solo, è stato enorme e duraturo, lasciando il segno su intere generazioni di appassionati. Il personaggio di Mario, nato da un’idea di Shigeru Miyamoto, è diventato un’icona della cultura pop, rappresentando un simbolo di intrattenimento, creatività e innovazione. E chissà quante altre avventure ci riserverà in futuro.