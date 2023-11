Super Mario sfreccia a Roma in Mario Kart 8 Deluxe

Il sesto e ultimo pacchetto del Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe è ora disponibile, arricchendo ulteriormente il celebre videogioco di corse su due e quattro ruote targato Nintendo. La novità principale è l’introduzione di “Roma romantica”, una nuova emozionante pista ambientata nella capitale italiana. Questo contenuto scaricabile offre ai giocatori l’opportunità di sfrecciare attraverso le strade della città eterna, portando il numero totale di circuiti a una straordinaria cifra di 96, che rendono Mario Kart 8 Deluxe il titolo più completo della serie.

Roma si conferma come un’icona immortale anche su Nintendo Switch, consentendo a tutti i giocatori di vivere un’esperienza di guida unica attraverso le sue strade illuminate dalla luna, affrontando curve impegnative nei suoi pittoreschi vicoli e esplorando le piazze e le vie più famose della capitale per un tour notturno davvero indimenticabile. Il circuito “Roma romantica” arricchisce ulteriormente la lista delle riproduzioni digitali di luoghi e monumenti storici, aggiungendo la capitale italiana alle già ricreate Parigi, Tokyo, New York, Londra, Sydney, Atene e Madrid, inclusa nel sesto pacchetto appena rilasciato.

Per celebrare l’arrivo della nuova pista romana, i giocatori troveranno anche una versione Gladiatore del celebre personaggio Donkey Kong. Mario Kart 8 Deluxe si conferma come il capitolo più eccezionale della serie, con 48 circuiti disponibili per corse indimenticabili e sfide divertenti, il tutto con la partecipazione dei personaggi iconici della saga di Super Mario e di Nintendo in generale.

Grazie al Pass Percorsi Aggiuntivi, l’esperienza di gioco si arricchisce ulteriormente con quasi cento piste tra novità ed effetto nostalgia. Il ritorno su Nintendo Switch della celebre pista Arcobaleno, tracciato più famoso della serie Mario Kart, mette alla prova anche i giocatori più esperti. Le sfide mozzafiato sono garantite grazie agli iconici oggetti, richiedendo una combinazione di strategia e azione per assicurarsi la vittoria e mandare gli avversari fuori pista.

Le sfide possono essere affrontate in compagnia di amici e parenti sia in locale, fino a 8 giocatori, che online, fino a 12 giocatori. Inoltre, l’esperienza con Mario Kart 8 Deluxe continua anche all’aperto, consentendo sfide fino a 4 giocatori sulla stessa console.