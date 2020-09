Super Mario: tantissime novità per il 35° Anniversario

Mario ne ha fatta di strada dal suo primo salto su un Goomba nel mondo 1-1 di Super Mario Bros. Adesso, a 35 anni dal lancio del gioco in Giappone, l’idraulico più famoso al mondo è il protagonista di nuovi titoli per Nintendo Switch e presta le sue fattezze a marchi come LEGO, Kinder Joy e Monopoly.

Con una nuova presentazione andata in onda oggi, Nintendo ha mostrato un ampio numero di titoli, prodotti ed eventi di gioco in arrivo per il 35° anniversario di Super Mario Bros. I giochi per le console della famiglia Nintendo Switch svelati oggi includono Super Mario 3D All-Stars, una collezione di tre Super Mario dell’epoca moderna: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy; Super Mario Bros. 35, un titolo online ambientato nel mondo del Super Mario Bros. originale; e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, una versione migliorata di Super Mario 3D World, uscito in origine su Wii U.

Il video ha inoltre svelato altre esperienze di Super Mario in arrivo quest’anno, come Mario Kart Live: Home Circuit, che porta il divertimento della serie Mario Kart nel mondo reale dando ai giocatori la possibilità di usare la console Nintendo Switch per controllare un kart telecomandato; il lancio del titolo Super NES Super Mario All-Stars, che si aggiungerà al catalogo di classici per Nintendo Switch Online nel corso di oggi*; e un nuovo prodotto Nintendo chiamato Game & Watch: Super Mario Bros., una console in miniatura ispirata ai classici dispositivi Game & Watch che permette di giocare a Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels e Ball.

La presentazione integrale è disponibile sul sito ufficiale della Nintendo.