Suunto 7: ora disponibile anche nella versione Titanium

Suunto annuncia l’arrivo sul mercato di una nuova versione dello sportwatch Suunto 7, ora disponibile anche nella prestigiosa versione Titanium che si contraddistingue per il nuovo design minimalista e con la presenza di ghiere in titanio di alta qualità. Non solo. Il software di Suunto 7 è stato aggiornato con l’integrazione di un’approfondita analisi del monitoraggio del sonno, gestione delle risorse fisiche e visibilità immediata del feedback sulla frequenza cardiaca.

“Suunto ritiene che lo sviluppo di sane abitudini di riposo sia fondamentale per ottenere buone prestazioni atletiche e per un buon recupero; esse mantengono inoltre costanti i livelli giornalieri di energia e favoriscono cicli del sonno costanti nel lungo termine,” spiega Heikki Norta, Presidente di Suunto. “Il nuovo Suunto 7 Titanium si posiziona in questo trend, in quanto dotato degli strumenti di monitoraggio e dell’analisi necessaria per sviluppare sane abitudini di riposo, oltre ad avere un design pulito e minimalista, perfetto per essere indossato sempre, in qualsiasi contesto”.

I nuovi aggiornamenti includono:

• Dati e analisi completi del sonno con tre nuove schede per il monitoraggio della durata e delle fasi del riposo, gestione delle risorse fisiche e accesso in tempo reale al feedback sulla frequenza cardiaca. I nuovi strumenti per il monitoraggio del sonno sono disponibili per tutti gli orologi Suunto 7 mediante un aggiornamento software, mentre un’ulteriore analisi del sonno è disponibile nell’app Suunto

• Ghiera in titanio dal design minimalista

• Navigazione turn by turn (passo-passo) fornita da komoot, uno dei maggiori strumenti di pianificazione degli itinerari, con avvisi che permettono all’utilizzatore di non sbagliare mai strada

• Il morbidissimo cinturino in microfibra incluso si adatta perfettamente al polso, è comodo da indossare, traspirante e sicuro

• Due diversi colori che si ispirano alla natura, così come le finiture opache: Matte Black Titanium e Stone Gray TitaniumSuunto 7 Titanium può essere acquistato sul sito Suunto e presso partner rivenditori selezionati: Cisalfa, Sme, MediaWorld, Sportler, Nencini, Df Sport Specialist, Maxi Sport.