SUV Citroen C5 Aircross, il SUV più comodo e modulabile del segmento

L’eleganza dello stile francese, tipicamente Citroën, veste il modello di punta della Marca, SUV Citroën C5 Aircross.

È un SUV energico e protettivo, per le ruote di grandi dimensioni, l’assetto rialzato, barre al tetto con finiture coordinate in tinta, protezioni laterali. Esprime pienamente l’identità Citroën per il suo design, dal carattere forte e audace, per la sua silhouette imponente e monolitica, per gli elementi grafici e l’offerta di personalizzazione estesa.

È il SUV più comodo e modulabile del segmento. C5 Aircross propone un’inedita esperienza a bordo tipicamente Offre una modularità di riferimento con 3 sedili posteriori individuali scorrevoli, ripiegabili a scomparsa e inclinabili, oltre a un bagagliaio Best in Class da 580 L a 720 L, fino a 1.630 L con sedili ripiegati.

Moderno e tecnologico, Nuovo SUV C5 Aircross propone 20 sistemi di assistenza alla guida, tra cui Highway Driver Assist, un grande passo avanti verso la guida autonoma, 6 tecnologie di connettività tra cui la ricarica wireless e la ConnectedCAM® Citroën per immortalare i paesaggi raggiunti durante i propri viaggi.

Asfalto, sterrato, neve e ghiaccio dell’inverno sono affrontati con una dinamica di marcia impareggiabile grazie ai sedili Advanced Comfort e al sistema di sospensioni con smorzatori idraulici progressivi (Progressive Hydraulic Cushions®), capaci di filtrano le asperità della strada, per un viaggio all’insegna del comfort.

Qualità di vita a bordo d’altissimo livello, un aspetto fondamentale per affrontare i rigori della stagione autunnale e invernale. Nebbia, pioggia, ghiaccio e neve sono le insidie della strada da novembre ad Aprile inoltrato. In abbinamento con il sistema di controllo della trazione, il GripControl®, ogni meta è raggiungibile, all’insegna della sicurezza e del massimo comfort, a bordo di SUV Citroën C5 Aircross.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0