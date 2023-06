Suzuki Across 2023: plug-in potente e tecnologica

Suzuki presenta l’aggiornamento della sua ammiraglia di gamma, l’ACROSS Plug-in, una vettura “elettrica sempre e ibrida quando serve”. Dopo poco più di due anni dal suo lancio, il SUV di Hamamatsu si rinnova, concentrandosi sull’evoluzione dell’interfaccia uomo-macchina e introducendo nuove funzionalità e tecnologie. Noi l’abbiamo provato.

Dal punto di vista estetico, l’ACROSS Plug-in conserva il suo design distintivo, caratterizzato da proporzioni importanti. Con oltre 4,60 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza e 1,69 metri di altezza, questa ammiraglia offre spazio e imponenza sulla strada. Durante la nostra prova, abbiamo avuto modo di testarla nell’allestimento TOP, esplorando le sue caratteristiche avanzate.

Uno degli aspetti su cui i tecnici di Suzuki hanno concentrato i loro sforzi per il MY 2023 è stata l’evoluzione dell’interfaccia uomo-macchina. La vettura presenta una nuova strumentazione digitale da 12,3″ e un sistema di infotainment aggiornato con un touchscreen da 10,5″. Questo nuovo layout consente all’utente di controllare le informazioni in modo rapido e intuitivo, mantenendo al contempo la massima concentrazione alla guida. Inoltre, il selettore delle modalità di guida offre diverse opzioni: EV, HV, AUTO EV/HV e CHG. La modalità EV garantisce una propulsione completamente elettrica, mentre la modalità HV offre un sistema ibrido ottimizzato per l’efficienza dei consumi e l’erogazione di coppia. La modalità AUTO EV/HV seleziona automaticamente la modalità più efficiente, privilegiando l’opzione elettrica ma sfruttando anche il motore termico. Infine, la modalità CHG consente di ricaricare la batteria utilizzando il motore termico.

Grazie a queste nuove introduzioni, è possibile consultare le informazioni in modo chiaro e immediato, godendo di una connettività avanzata per ogni tipo di dispositivo personale. Inoltre, l’aggiornamento del sistema di comunicazione d’emergenza eCall contribuisce a garantire la sicurezza a bordo.

Il display centrale da 10,5″ offre grafiche chiare, nitide e reattive, facilitando una consultazione veloce e precisa. La navigazione dei menu e l’uso dei comandi sono intuitivi e seguono logiche simili a quelle dei tablet e degli smartphone. Inoltre, per quanto riguarda la connettività con i dispositivi personali, il nuovo sistema di infotainment supporta MirrorLink, Android Auto ed Apple CarPlay, ora anche in modalità wireless. Questo, unito al caricatore wireless per smartphone incluso di serie, offre notevoli vantaggi in termini di praticità e facilità d’uso a bordo.

Un’altra novità introdotta nella dotazione di serie dell’ACROSS Plug-in MY 2023 è un nuovo caricatore di bordo da 7 kW, completo di cavo Mennekes tipo 2. Questo permette di collegarsi a wall-box domestiche o colonnine di ricarica pubbliche. Grazie a questo caricatore, i tempi di ricarica della batteria da 18,1 kWh si riducono di circa il 50%, consentendo di ripristinare l’efficienza degli accumulatori in meno di tre ore presso le postazioni con corrente alternata.

Durante la nostra prova della Suzuki ACROSS, siamo rimasti colpiti dalla trazione integrale, dal powertrain ibrido plug-in e dal comfort offerti da questo SUV. Equipaggiato con un powertrain ibrido ricaricabile composto da un motore a benzina da 2,5 litri e 3 motori elettrici (uno dei quali posizionato sull’asse posteriore), l’ACROSS Plug-in offre una potenza massima combinata di 306 CV. Nonostante il suo peso di quasi due tonnellate, questa vettura ha una notevole accelerazione grazie alla sua potenza.

La parte elettrica dell’ACROSS Plug-in è alimentata da una batteria agli ioni di litio da 18,1 kWh, che secondo la Casa permette di percorrere fino a 98 km a zero emissioni. Durante la nostra prova in modalità elettrica, siamo riusciti a percorrere circa 65 km. L’abitacolo offre tanto spazio, i sedili restituiscono un confort ottimale e la visibilità è notevole, proprio come ci si aspetta da un SUV. Alla guida non si avvertono rumori fastidiosi come i fruscii aerodinamici, ad eccezione del motore termico che, quando si spinge sull’acceleratore, tende a raggiungere un alto regime di rotazione. L’assetto è anche ben tarato, garantendo una buona stabilità sulla strada.

Disponibile solo jn allestimento TOP, il nuovo Suzuki Across ha prezzo di 55.400 euro che, con la promozione attuale, diventano 51.400.