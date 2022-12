Suzuki annuncia il listino delle nuove  GSX-8S e la V-STROM 800DE

Dopo aver conquistato i visitatori di EICMA 2022 e raccolto ampi consensi da parte del pubblico, le due principali novità Suzuki Moto per la stagione 2023 sono pronte a entrare sul mercato. Con l’aggiornamento del listino di dicembre entrano, nelle rispettive categorie, la GSX-8S e la V-STROM 800DE.

LaGSX-8S e la V-STROM 800DE sono prenotabili presso la rete dei concessionari ufficiali oppure attraverso la piattaforma Smart Buy all’interno del sito Suzuki. In questo caso il Cliente potrà opzionare la moto preferita anche da casa e a qualsiasi ora del giorno, lasciando un piccolo acconto online e passando poi in concessionaria per formalizzare il contratto.

Per entrambe le moto è prevista la consegna a partire dalla prossima primavera. Nel frattempo i motociclisti potranno ammirare la GSX-8S e la V-STROM 800DE alle Première Show, l’evento itinerante, che si concluderà a febbraio 2023. Alle Première Show, oltre alle novità presentate a Eicma, sarà possibile vedere un’altra protagonista, la V-Strom 1050 che si arricchisce della versione DE, con ruota anteriore da 21 pollici e numerosi accorgimenti studiati anche per l’impiego off-road.

GSX-8S

La GSX-8S è una street fighter sviluppata sulla base di una piattaforma inedita, in parte condivisa con la V-Strom 800DE. Il suo motore è un nuovo bicilindrico parallelo da 776 cc, con manovellismo a 270° e il sistema brevettato Suzuki Cross Balancer per ridurre le vibrazioni. La potenza e la coppia massime sono nell’ordine di 83 CV e 78 Nm, con un’erogazione fluida e una progressione brillante. La ciclistica, in cui spicca un forcellone in alluminio, ha misure più generose rispetto alla media della categoria, con un interasse di 1.465 mm, a tutto vantaggio dell’abitabilità e della precisione di guida. La sella è posta a un’altezza di 810 mm e permette a tutti di trovare una comoda posizione, oltre che di poggiare bene i piedi a terra.

Il peso in ordine di marcia è di 202 kg. La Suzuki GSX-8S ha una ricca dotazione tecnologica, che comprende vari dispositivi elettronici avanzati, gestiti in modo integrato dal Suzuki Intelligent Ride System. Al S.I.R.S. fanno capo sistemi quali il Suzuki Drive Mode Selector-“Scegliiltiro” con tre modalità di guida, il Suzuki Traction Control System-“Aprisereno” regolabile su tre livelli e disattivabile, l’acceleratore ride-by-wire, il sistema “Cambiarapido” – Bi-directional Quick Shift System e i dispositivi Suzuki Easy Start System e “Partifacile” – Low RPM Assist.

La Suzuki GSX-8S è dotata di un display multifunzione TFT LCD a colori ed è disponibile in tre colori – Blu Sydney, Bianco Oslo e Nero Dubai – tutte proposte al medesimo prezzo di 8.900 Euro.

V-STROM 800DE

La V-STROM 800DE nasce attorno alla medesima meccanica impiegata per la GSX-8S. Nella scheda tecnica spiccano le sospensioni completamente regolabili Hitachi Astemo (Showa) a corsa lunga e le ruote a raggi, quella anteriore da 21” e quella posteriore da 17”. Il motore bicilindrico di cui sopra adotta per la V-Strom una messa a punto specifica, che lascia invariato il picco di coppia di 78 Nm e fa salire la potenza massima a 84,3 CV. Dedicata è anche l’elettronica, con il Suzuki Traction Control System-“Aprisereno” che propone una funzione aggiuntiva specifica per l’off-road denominata G (Gravel). L’ABS ha in questo caso la soglia d’intervento regolabile su due livelli e può essere disattivato sulla ruota posteriore per la guida off-road.

La vocazione per i viaggi della V-STROM 800DE è sottolineata dalla presenza di un parabrezza regolabile su tre posizioni e di una sella dalle dimensioni generose. Questa crea una perfetta triangolazione con le ampie pedale rivestite in gomma e con il manubrio a sezione variabile, al di là del quale si trova una strumentazione con display multifunzione TFT LCD a colori.

La Suzuki V-STROM 800DE è proposta a 11.500 Euro in tre livree – Giallo Petra, Grigio Berlino e Nero Dubai – e ha un equipaggiamento completo, che comprende portapacchi, paramani, la griglia di protezione per il radiatore e puntale inferiore motore