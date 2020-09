Suzuki: arriva in Europa il Jimny N1

Dal suo lancio nel 2018, Suzuki Jimny ha attirato una vasta clientela alla ricerca di un fuoristrada autentico. Per soddisfare ulteriormente le esigenze dei professionisti, Suzuki ha introdotto una nuova versione a due posti per il fuoristrada compatto: il Suzuki Jimny N1.

Il Jimny categoria N1 è caratterizzato dalle stesse prestazioni off-road autentiche e senza compromessi già note sulla versione passenger car (categoria M1). Le caratteristiche del progetto Jimny sono note: telaio a traliccio, motore longitudinale, angoli caratteristici (attacco, dosso, uscita), sospensioni a ponte rigido e 3 bracci e trazione 4×4 ALLGRIP PRO dotata di riduttore.

Per una maggiore sicurezza nella guida sia su strada che fuori strada, JIMNY versione N1 è dotato delle stesse caratteristiche di sicurezza del JIMNY a disposizione della versione passeggeri. Tra gli ADAS si segnalano l’attentofrena (Dual Sensor Brake Support) che utilizza il freno automatico per evitare una collisione, partifacile (Hill Hold Control) e scendisicuro (Hill Descent Control), che supporta la guida in pendenza. Inoltre è stata installata l’eCall, una funzione di messaggistica di emergenza in caso di collisione.

Per una maggiore utilità, JIMNY versione N1 ha un’ampia capacità di 863 litri, 33 litri in più rispetto al modello passeggeri quando i sedili posteriori sono ripiegati, caratterizzato da un fondo perfettamente piano per una migliore praticità e una griglia metallica di sicurezza.