Suzuki Collection 2022: vivere ogni istante con passione

Stile, comfort, praticità e cura del dettaglio: sono queste le peculiarità più apprezzate dei modelli Suzuki, stesse caratteristiche che si ritrovano nei capi d’abbigliamento lifestyle e nel merchandise presenti nel nuovo catalogo Suzuki Collection 2022.

Gli amanti del marchio hanno la possibilità di indossare capi pensati per vivere la passione per il brand Suzuki in qualsiasi momento, non solo in sella o a bordo ma anche nella vita quotidiana. Scegliendolo come regalo, si offre un testimone di un marchio che è sinonimo di libertà e di vita attiva.

La Suzuki Collection 2022 comprende diverse linee dal carattere unico e sempre in linea con l’identità Suzuki. La grande varietà di colori e di stili è in grado di soddisfare il pubblico sportivo come quello più elegante. Sfogliando le pagine si trovano proposte ispirate ai modelli più iconici della casa di Hamamatsu, articoli simpatici e divertenti per i bambini e ad altri pensati per gli amanti della manutenzione fai-da-te.

Suzuki Collection 2022 in dettaglio

Team Blue

La linea Team Blue si compone soprattutto di capi dal taglio sportivo, perfetti per chi vuole sentirsi a proprio agio nelle occasioni informali senza rinunciare però a una certa raffinatezza. Per parka e giacche è stato scelto come colore dominante il blu scuro. Lo stesso colore ritorna anche sulle spalle delle felpe, della polo e della t-shirt, accanto al blu mélange del busto e alla parte alta delle maniche movimentata da due strisce, una bianca e una azzurra. Tutti gli articoli hanno loghi Suzuki bianchi, ben visibili sulle sneakers coordinate e sul comodo zaino impermeabile. L’offerta si completa con cappellini, berretto, orologio, laccetto e penna, tutti in tinta.

Team Black

La linea Team Black occupa la sezione più grande del catalogo ed è caratterizzata da un altro abbinamento tipico di Suzuki, con il nero come colore principale e il rosso e il grigio chiaro per grafiche e loghi. Lo stile si conferma semplice e pulito. Accanto alle versioni nere dell’abbigliamento e accessori già elencati per la linea Team Blue, la gamma Black si estende su prodotti di uso quotidiano o per il tempo libero, come per esempio trolley e borse, ombrello, cintura o borraccia. Per portare invece Suzuki tra le mura domestiche o in tavola si possono scegliere anche un orologio da parete o una tazza.

Suzuki Fashion

Un look ricercato per gli articoli della linea Suzuki Fashion, che propone capi casual e accessori più eleganti. Quanto ai primi, gli elementi distintivi sono grafiche essenziali, che puntano su bande verticali con la scritta Suzuki o su caratteri giapponesi stilizzati. La gamma più classica spazia invece da una camicia bianca a un pullover blu con logo Suzuki in contrasto, passando per una cravatta jacquard con pattern Suzuki, una elegante cintura intrecciata.

GSX-R

Suzuki realizza una linea specifica ispirata alla stirpe vincente delle GSX-R. Magliette, felpe e gadget vari propongono lo schema cromatico più caro ai cultori della leggendaria sportiva di Hamamatsu. Bianco, due tonalità di azzurro e blu creano infatti un suggestivo motivo obliquo che riporta subito la memoria alla fine degli anni Ottanta e ai primi anni Novanta.

V-Strom

Anche la best-seller V-Strom viene celebrata da una gamma di capi d’abbigliamento personalizzati. L’indomito spirito avventuroso del modello si riflette in uno stile minimalista e senza fronzoli. Il nero e il grigio si alternano nella linea, facendo in tante occasioni da sfondo a una V che esprime dinamismo e sottolinea una volta di più la disposizione dei cilindri.

Kids

Con la linea Kids Suzuki pensa ai clienti di domani. Per i neonati ci sono ciuccio, body, tutina e t-shirt. Per i più grandicelli, oltre a un morbido orsacchiotto con tanto di maglietta da cambiare, c’è invece una serie di capi ad hoc, alcuni dei quali con una grafica vintage.

Tutto a portata di clic

Il nuovo catalogo abbigliamento e merchandise Suzuki Collection 2022 è disponibile per il download dal sito Suzuki nella sezione abbigliamento. Tutti gli articoli che fanno parte della nuova collezione possono essere ordinati presso i Concessionari della rete ufficiale Suzuki oppure acquistati attraverso la piattaforma di e-commerce di Suzuki.

Il collaudato web store Suzuki offre una navigazione facile e intuitiva e permette di compiere ogni operazione nella massima sicurezza. Attraverso la pagina, sarà possibile raggiungere anche la sezione Smart Buy, dove gli utenti hanno l’opportunità di prenotare online un motore marino, un’auto, una moto o uno scooter a qualsiasi ora del giorno e da qualunque posto, anche da casa, recandosi solo in un secondo tempo in Concessionaria per l’effettiva stipula del contratto.