Suzuki e-Address: il primo scooter elettrico di Suzuki debutta al Bharat Mobility Global Expo 2025

Dal 17 al 22 gennaio 2025, al Bharat Mobility Global Expo di Nuova Delhi, Suzuki ha annunciato una svolta epocale nella sua storia: il lancio del suo primo scooter elettrico, il Suzuki e-Address. Questo modello rappresenta il punto di partenza per una nuova era di mobilità sostenibile per la Casa di Hamamatsu.

Il nuovo scooter elettrico sarà prodotto da Suzuki Motorcycle India Private Limited, la filiale indiana responsabile della produzione e vendita di motocicli. Questo passo fa parte del più ampio impegno del marchio verso la neutralità carbonica, con un piano strategico che prevede l’introduzione di numerosi modelli BEV entro il 2030. La strategia “Multi-Pathway” di Suzuki non si limita ai veicoli elettrici, ma include tecnologie innovative come e-fuel, motori a idrogeno e biocarburanti, contribuendo a un futuro a zero emissioni.

Il Suzuki e-Address è stato progettato per offrire una combinazione di praticità, stile e prestazioni. Seguendo la filosofia “Run.Turn.Stop”, che punta a un equilibrio ottimale nelle performance globali, questo scooter elettrico introduce diverse innovazioni. La batteria al litio-ferro-fosfato, integrata in un nuovo telaio leggero e rigido, garantisce un’accelerazione fluida e silenziosa, migliorando al contempo l’agilità dello scooter. Inoltre, il sistema di frenata rigenerativa permette di convertire l’energia cinetica in energia durante la decelerazione. È presente anche una modalità di retromarcia, particolarmente utile nei parcheggi stretti.

Con un vano sottosella dalla capacità di 17 litri, il Suzuki e-Address offre uno spazio generoso per lo stivaggio. Il sistema keyless semplifica l’uso, mentre il display TFT LCD a colori, dotato di connettività per smartphone, fornisce informazioni chiare e aggiornate. Il caricatore portatile è progettato con una funzione di sicurezza che impedisce il sovraccarico della batteria.

Lo scooter consente di scegliere tra tre modalità di guida, inclusa la nuova Modalità Eco, che ottimizza i consumi energetici per percorrere distanze maggiori con una singola carica. Il design è un altro punto di forza del Suzuki e-Address. I fari a LED e la luce di posizione centrale conferiscono al frontale uno stile unico, mentre gli indicatori di direzione a LED, posizionati ai lati del logo Suzuki, esaltano ulteriormente il carattere moderno del design.

La produzione del Suzuki e-Address inizierà a marzo 2025, con le vendite che partiranno ad aprile dello stesso anno in India, per poi estendersi gradualmente ai mercati internazionali.