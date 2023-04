Suzuki e Applied EV insieme per la mobilità del futuro

Suzuki Motor Corporation ha stretto una partnership con l’azienda tecnologica australiana Applied EV per lo sviluppo di una piattaforma per veicoli elettrici autonomi. La collaborazione, iniziata nel settembre 2021 e supportata da un investimento della Suzuki in Applied EV nel 2022, punta alla realizzazione di un progetto comune.

La piattaforma per veicoli autonomi di Applied EV, Blanc Robot, sarà integrata con il telaio del celebre fuoristrada Suzuki Jimny, che verrà elettrificato da Applied EV e controllato dal sistema di controllo centrale dell’azienda australiana, Digital Backbone. Le due società intendono investire nella ricerca e sviluppo per rendere la piattaforma sempre più avanzata e promuovere nuovi modelli di business, al fine di favorire l’uso di veicoli elettrici autonomi.

La collaborazione tra Suzuki e Applied EV è stata consolidata dal sostegno della Suzuki Global Ventures, il fondo di venture capital aziendale della Suzuki, che ha effettuato ulteriori investimenti in Applied EV. La partnership punta a promuovere la mobilità di nuova generazione, attraverso l’integrazione di tecnologie avanzate e l’innovazione continua.

Il progetto comune rappresenta una svolta decisiva per la Suzuki, che ha adottato un approccio strategico nell’investire nel futuro della mobilità elettrica.