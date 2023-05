Suzuki e la FITri insieme nella stagione sportiva 2023/2024

La Federazione Italiana Triathlon ha annunciato la scelta di Suzuki come Partner Ufficiale per la stagione sportiva 2023/2024.

La decisione di unire le forze tra la FITri e la Casa di Hamamatsu si basa su una solida affinità e una profonda condivisione di valori tra le due realtà. La FITri riconosce la vicinanza di Suzuki al mondo dello sport e apprezza come l’azienda abbia costantemente lavorato per migliorare la qualità della vita dei suoi clienti lungo i suoi oltre cento anni di storia. Oltre ad offrire automobili, motociclette e motori marini efficienti e performanti, Suzuki si impegna anche nella promozione di una mobilità trasversale e sostenibile, nonché di stili di vita attivi e sani in armonia con l’ambiente circostante.

D’altra parte, Suzuki vede nel Triathlon e nel Paratriathlon discipline sportive appassionanti e complete che si svolgono in simbiosi con la natura e nel massimo rispetto dell’ambiente. I triatleti si allenano costantemente con l’obiettivo di migliorarsi continuamente, e questo atteggiamento richiama aspetti tipici della cultura giapponese. Durante le gare, affrontano in rapida sequenza nuoto, ciclismo e corsa, mettendosi alla prova con performance di resistenza e determinazione, sempre nel rispetto delle regole.

Grazie a questa partnership, il marchio Suzuki sarà presente sulle maglie degli atleti Azzurri delle Nazionali di Triathlon e Paratriathlon durante questa manifestazione e in tutte le altre competizioni ufficiali dei prossimi mesi. Sarà un’opportunità per entrambe le parti di promuovere i propri valori e di lavorare insieme per lo sviluppo e la diffusione di uno stile di vita sano, attivo e rispettoso dell’ambiente.