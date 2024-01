Suzuki è l’auto del 74° Festival di Sanremo

Suzuki si conferma come sponsor ufficiale del Festival di Sanremo 2024, l’appuntamento musicale di maggior risonanza e affetto sia a livello nazionale che internazionale. La partecipazione di Suzuki a questo evento sottolinea il forte impegno del marchio nel sostenere e celebrare la musica spettacolo, una delle passioni più radicate nel tessuto culturale della nostra nazione.



“Suzuki, scelta come Auto del Festival di Sanremo, ci permette da un lato di supportare la passione italiana per la grande musica e dall’altro di presentare la passione di Suzuki per l’innovazione tecnica che dà vita a prodotti vicini alle esigenze delle persone. Faremo tutto ciò divertendoci, come da DNA delle auto Suzuki, insomma, il massimo” – le parole del Presidente di Suzuki Italia Massimo Nalli



Suzuki si sente a casa nella passione e nel divertimento. La musica rappresenta un’arte in cui creatività e fantasia spingono gli autori e gli interpreti a rompere gli schemi predefiniti, sperimentando nuove forme di espressione per donare emozioni intense agli ascoltatori e agli spettatori. Analogamente, i designer e i tecnici Suzuki affrontano le sfide tecnologiche e la progettazione dei nuovi modelli, 100% ibridi e 100% con l’opzione della trazione integrale Allgrip (eccezion fatta per Swace) con l’obiettivo di offrire ai propri clienti automobili efficienti, all’avanguardia e piacevoli da guidare.