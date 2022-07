Suzuki e Torino FC: 10 anni insieme

Suzuki sul petto degli atleti del Torino Football Club per la stagione sportiva 2022/2023, la decima consecutiva. Il logo Suzuki, con la sua inconfondibile S, sarà sulle maglie ufficiali dei giocatori che disputeranno il Campionato di Serie A, la Coppa Italia e tutti gli altri incontri ufficiali. E non solo, in occasione di un match della stagione sportiva 2022/2023 per celebrare il decimo anniversario, la prima squadra indosserà una maglia celebrativa in edizione unica: un pezzo da collezione.

Suzuki è fiera di essere stata scelta dal Torino F.C. e di proseguire il proficuo rapporto di collaborazione iniziato nel 2013, dapprima in veste di Official Sponsor e quindi, dal 2015, come Main Sponsor.

In dieci anni, Suzuki e il Torino F.C. hanno sviluppato un forte legame cementato sia dalla vicinanza territoriale (la sede di Suzuki Italia è alle porte di Torino) sia dalla una grande affinità valoriale.

L’Azienda giapponese e la formazione taurinense, molto simili per determinazione, grinta e perseveranza affrontano al meglio ogni ostacolo per raggiungere i loro obiettivi e per primeggiare, restando però sempre fedeli a princìpi quali la lealtà, la sportività e il rispetto delle regole e degli avversari. I loro uomini s’impegnano per dare il meglio in ogni sfida, sui campi di calcio così come nel mercato, oltre che nella realizzazione di mezzi affidabili, efficienti e piacevoli da usare.

Nei rispettivi ambiti, Suzuki e il Torino F.C. sono considerati esempi di passione incrollabile e di determinazione nel superare anche i momenti più difficili sempre proiettati verso futuro. In ogni fase della loro attività traggono costante ispirazione dal proprio passato e dalle proprie tradizioni.

“Suzuki e il Torino Football Club affrontano ogni situazione a testa alta, con fierezza e rispetto.” dichiara il Presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli, che quindi aggiunge: “I valori autentici che animano entrambe le società le rendono amate dal pubblico. Il Toro ha innumerevoli tifosi in Italia e nel mondo e molti sono anche gli appassionati di motori che considerano speciali i mezzi Suzuki a due e a quattro ruote, come se fossero i componenti della squadra del cuore.” – ha commentato Massimo Nalli, Presidente Suzuki Italia

“E’ per noi motivo di grande soddisfazione e orgoglio avere al nostro fianco, per il decimo anno consecutivo, un brand come Suzuki – ha affermato il Presidente del Torino Football Club, Urbano Cairo -. E’ una corporation di fama mondiale, un’azienda dalla storia ultracentenaria, proprio come il Torino. Da sempre ci uniscono tradizione e innovazione e un legame consolidato da sentimenti di stima e amicizia. Anche in questa stagione Suzuki è pronta ad affrontare insieme a noi, in prima fila e su ogni terreno, tutte le sfide che ci attendono.”