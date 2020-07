Suzuki: ecco il SUV Across

E’ un SUV robusto e sportivo, dotato di un sofisticato sistema ibrido plug-in e di trazione integrale 4×4 E-Four. Il nuovo Suzuki Across è il primo modello fornito da Toyota Motor Corporation nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Suzuki e Toyota.

Il carattere di Across viene fuori dalle linee robuste su tutta la superficie che delineano un profilo forte e deciso. Al frontale, l’ampia griglia frontale sportiva e un paraurti con dettagli silver sporgenti nella parte inferiore contribuiscono a definire una presenza importante. Tra gli equipaggiamenti vi sono sofisticati proiettori a LED a doppio fascio, che combinano abbagliante, anabbagliante e luci diurne a LED e cerchi in lega da 19” con finitura nera lucida e una superficie diamantata. Sei i colori previsti: White Pearl Crystal Shine, Silver Metallic, Attitude Black Mica, Sensual Red Mica, Gray Metallic e Dark Blue Mica.

L’abitacolo esprime comfort e trasmette la sensazione di essere a bordo di una vettura premium. Le sellerie e gli inserti di elevata qualità costruttiva sono completati da imbottiture morbide al tatto su plancia e pannelli porta.

Ad esaltare ulteriormente l’esperienza a bordo del guidatore e dei passeggeri, è presente un display touchscreen da 9” dotato di sistemi di integrazione multistandard CarPlay, Android auto e MirrorLink.

Ad un abitacolo progettato per un elevato comfort per gli occupanti di entrambe le file di sedili, si aggiunge uno spazio di carico senza compromessi. L’ampio bagagliaio da 490 litri garantisce tutto lo spazio di carico desiderabile. Inoltre, sul lato destro del bagagliaio, è presente una comoda presa elettrica 220V e una presa per accessori.

A spingere il nuovo SUV giappnese, ci pensa un sistema ibrido plug-in che combina un potente motore elettrico con un performante motore termico da 2.5 litri. Con un output massimo di 134kW (182HP) di potenza e 270Nm di coppia, il motore elettrico è alimentato da una batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 18,1KWh (50,9Ah), posizionata sotto il pianale a beneficio della distribuzione delle masse. Il motore termico, invece, è caratterizzato da una corsa lunga e un elevato rapporto di compressione, da una doppia iniezione (nei cilindri e nei condotti di aspirazione) che varia a seconda delle condizioni di guida per aumentare la potenza riducendo consumi ed emissioni.

Quattro le modalità di guida disponibili (EV mode, Auto EV/HV mode, HV Mode e Battery Charge Mode). Il conducente può selezionare ciascuna modalità sulla base delle condizioni di guida e dello stato di carica della batteria. In EV Mode la trazione è fornita interamente dal motore elettrico anche in piena accelerazione. In Auto EV/HV mode e in HV mode, il motore termico contribuisce, quando necessario, alla trazione, come ad esempio quando il pedale dell’acceleratore viene premuto a “tavoletta”.

Sofisticato anche il sistema di trazione integrale 4×4 E-Four con l’ AWD Integrated Management (AIM) che controlla non solo la distribuzione della trazione ma anche il comando del corpo farfallato, i tempi di cambiata, la regolazione del servosterzo elettronico (EPS) e del servofreno, in base alle condizioni di guida.

Tra gli ADAS avanzati di Suzuki Across 2021, troviamo il Pre-Collision System (PCS), il Lane Tracing Assist (LTA), il Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), il Road Sign Assist (RSA), il Blind Spot Monitor (BSM), il Rear Crossing Traffic Alert (RCTA).

Le informazioni sul listino e sugli allestimenti verranno rilasciate in seguito.