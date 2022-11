Suzuki: gli alberi “Sakura” per celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, Suzuki Italia e tutta la Rete Ufficiale Suzuki, hanno sostenuto il progetto, nato nel 2021, di creare un “Bosco Diffuso” di ciliegi giapponesi “Sakura” in tutta Italia.

I 248 Concessionari di Auto, Moto e Marine hanno aderito impegnandosi nel piantare almeno un albero di ciliegio in ogni città.

Suzuki Italia, per celebrare la giornata, ha piantato, con l’aiuto degli studenti, 2 nuovi alberi di ciliegio Sakura, gli alberi di ciliegio tanto ammirati e amati in Giappone, sede di Suzuki Motor Corporation, nella Scuola Media “S. Allende” di Robassomero presso Torino, Comune che ospita il quartier generale della filiale italiana della casa giapponese.

All’evento hanno partecipato la Sindaca di Robassomero Rosalia Mangani, la Dirigente Scolastica Maurizia Bianco e il Presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli, che ha colto l’occasione per spiegare agli alunni presenti il progetto del Bosco Diffuso e l’impegno di Suzuki nel preservare la natura e il pianeta con atti concreti.

Il bosco diffuso Suzuki tocca così le 540 unità, aiutando ad abbattere le emissioni di CO 2 presente nell’aria per un totale di circa 8.040kg di CO 2 all’anno.

L’impegno di Suzuki per l’ambiente

Suzuki si impegna per contribuire a consegnare alle generazioni future un pianeta sano e una società prosperosa.

A livello mondiale, Suzuki Motor Corporation definisce un piano di sostenibilità ambientale e con la Suzuki Environmental Vision 2050, fissa una strategia per ridurre del 40% la CO 2 emessa dai veicoli Suzuki entro il 2030 per poi crescere al 90% di riduzione entro il 2050.

Questa strategia si riflette in Italia in un programma di iniziative concrete legate al miglioramento della vita dei propri Clienti e dei potenziali Clienti come: