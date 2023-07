Suzuki Hayabusa: 10 esemplari in edizione limitata per festeggiare il 25° anniversario

Era il lontano 1998 quando Suzuki introdusse la prima generazione della leggendaria Hayabusa nel mercato delle moto sportive. Da quel momento in poi, il mondo delle due ruote non sarebbe stato più lo stesso. Con il suo design innovativo e le prestazioni straordinarie, la Hayabusa ha creato la categoria delle hypersport, alzando l’asticella delle performance a livelli mai visti prima su una moto di serie.

A distanza di oltre due decenni, la terza generazione di Hayabusa continua ad essere una presenza imponente nel panorama mondiale delle moto. Per celebrare il 25º anniversario della progenitrice che ha rivoluzionato il settore, Suzuki ha lanciato una serie speciale chiamata “25th Anniversary”.

Questa versione esclusiva, destinata ad essere venduta in tutto il mondo, si distingue per una livrea bicolore che combina il nero con un audace arancione in stile racing. Ogni dettaglio è stato curato con la massima attenzione, dai registri tendicatena alle flange dei dischi freno, che richiamano le sovrastrutture della moto. La meticolosa attenzione ai dettagli è una caratteristica tipica dei prodotti di lusso giapponesi e trova espressione anche nella catena della trasmissione finale, con incisioni speciali presenti sul corpo del silenziatore di scarico e nel logo “25th Anniversary” e stemma tridimensionale Suzuki applicati al serbatoio del carburante. La livrea è completata dalla copertura per la sella del passeggero.

In Italia, gli appassionati della Hayabusa avranno l’opportunità di possedere un vero pezzo da collezione. La versione dedicata al 25º anniversario sarà disponibile in soli 10 esemplari e potrà essere acquistata esclusivamente online. I fortunati acquirenti avranno la possibilità di scegliere il loro numero preferito da 1 a 10.

La consegna delle motociclette avverrà a partire da ottobre 2023, in base all’ordine di prenotazione. Ogni acquirente riceverà un certificato prodotto da Suzuki Italia, che riporterà il numero seriale e il telaio unico della moto, aggiungendo un ulteriore elemento di autenticità e valore collezionistico.

L’acquisto della Suzuki Hayabusa 25th Anniversary sarà possibile esclusivamente online, tramite il sito dedicato che aprirà il 20 luglio 2023 alle ore 13:00.