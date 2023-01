Suzuki: il DNA 4×4 entra nell’era dell’elettrico

Oggi, presso il Padiglione Maruti Suzuki dell’Auto Expo 2023 di nuova Delhi, è stata presentata in anteprima mondiale il concept EV eVX di Suzuki. eVX è un concept SUV completamente elettrico derivato dalla prima motorizzazione EV strategica globale di Suzuki. La sua introduzione sul mercato è prevista per il 2025.

Suzuki offre modelli di SUV come Grand Vitara, Vitara e S-CROSS in vari Paesi del mondo. eVX combina il forte DNA 4×4 di Suzuki con le caratteristiche avanzate dei BEV più recenti. Il suo design è stato progettato per essere immediatamente riconoscibile come un SUV Suzuki e ha come obiettivo quello di portare avanti l’eredità 4×4 del marchio nell’era dell’elettrico, per continuare ad offrire un’esperienza di guida da vero SUV Suzuki.