Suzuki: nuova Swift Hybrid all’Eurovision Song Contest 2024

Suzuki seguirà l’Eurovision Song Contest 2024, l’evento canoro più importante d’Europa, che si terrà a Malmö dal 7 all’11 maggio prossimi. Gabriele Corsi e Mara Maionchi saranno i conduttori dell’edizione italiana, in onda su Rai 2 il 7 e il 9 maggio, mentre la Finalissima sarà trasmessa su Rai 1 l’11 maggio.

Per coinvolgere il pubblico italiano e sostenere Angelina Mango, rappresentante dell’Italia con il brano “La noia”, i due conduttori utilizzeranno la nuova Suzuki Swift Hybrid, un’iconica sportiva compatta della casa di Hamamatsu, sia in Italia che a Malmö. L’arrivo all’Arena sarà anticipato in tre speciali trasmissioni, in onda il 7 e il 9 maggio su Rai 2 e l’11 maggio su Rai 1, prima della diretta dell’evento.