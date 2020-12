Suzuki presenta la GSX-R1000R Legend Edition

La SUZUKI GSX-R1000R è probabilmente la sportiva più iconica del mercato, un modello che stabilisce un legame tra la strada e il mondo delle corse. Nella sua storia la stirpe GSX-R ha mietuto vittorie sulle piste di tutto il mondo, trionfando anche nell’ultimo Campionato del Mondo Endurance e la GSX-R1000R incarna la sua ultima evoluzione.

Adesso, il sogno di chi desidera abbinare la tecnologia motociclistica a un’estetica ispirata a quella delle leggendarie Suzuki vincenti nella classe regina sta per diventare realtà. Chiunque, infatti, potrà prenotare, collegandosi al sito Suzuki, una GSX-R1000R Legend Edition in una delle sette esclusive colorazioni, moto che hanno scritto la storia di Suzuki ma anche che sono entrate negli annali del motociclismo con i successi dei vari Sheene, Lucchinelli, Uncini, Schwantz, Roberts Jr. e Mir.

Le Suzuki GSX-R1000R Legend Edition, autentiche special di serie, sono eseguite con i migliori standard qualitativi e la cura maniacale per ogni dettaglio per renderle uniche e irripetibili. Questa edizione limitata è arricchita anche da due accessori che mettono in risalto la sportività. Quale sia la livrea scelta, ogni GSX-R1000R Legend Edition viene consegnata con la cover monoposto in tinta, per un look di chiara ispirazione racing.

A completare la personalizzazione un silenziatore Akrapovic omologato, perfetto per rendere più grintosa la linea e più esaltante la risposta ad ogni colpo di acceleratore.

La GSX-R1000R Legend Edition è in vendita al prezzo di 22.500 Euro.