Suzuki Rally Cup 2020, si parte da Alba

Scatterà da Alba la 13esima edizione della Suzuki Rally Cup. Il “VIA!” alla corsa per la conquista del trofeo organizzato da Suzuki Italia, verrà dato domani 1 agosto nel 14° Rally Alba, prima gara del Campionato Italiano WRC 2020. Nonostante le difficoltà generali conseguenti all’emergenza sanitaria, Suzuki ha scelto di lanciare un segnale importante e ha rafforzato il suo impegno nel motorsport. Due i settori dell’automobilismo nazionale, rally e off road, che vedranno all’opera le vetture della casa di Hamamatsu.

Per quanto riguarda il settore rally, quest’anno il calendario si concentrerà in una competizione unica sviluppata su sei gare appartenenti a due serie tricolori. Il CIR e proprio il CIWRC, infatti, saranno i palcoscenici sui quali si esibiranno gli equipaggi partecipanti alla Suzuki Rally Cup.

“Il DNA di Suzuki è formato dalla competizione e dal miglioramento della vita delle persone, in ottica sostenibile sin da 100 anni fa quando abbiamo: prima inventato la tessitura automatizzata poi motorizzato le biciclette che i contadini del Giappone portavano sulle ventose coste di Hamamatsu.” ha commentato il Presidente di Suzuki Italia. “Continuiamo, oggi, con una gamma tutta e solo ibrida e nello sport portando il nostro trofeo ai piloti Suzuki nel rispetto dell’ambiente, delle regole e degli avversari. Mai come quest’anno la sostenibilità si sposa a Suzuki, abbiamo lanciato la prima vettura da Rally ibrida in Italia nella prima tappa del campionato italiano dove Swift Sport Hybrid ha conquistato la classe R1. Siamo dunque orgogliosi di aver ricevuto ben 15 adesioni alla partenza della Suzuki rally Cup, l’importante appuntamento di Alba che dona ogni anno momenti indimenticabili di passione e sana competizione.”