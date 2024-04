Suzuki Save The Green 2024: raccolti 1,64 tonnellate di rifiuti

Per il 13° anno, Suzuki, nell’ambito delle attività green che organizza, per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, ha invitato i suoi dipendenti a partecipare alla bonifica dell’area circostante la sede, in provincia di Torino.

Il risultato si misura in 1,64 tonnellate di rifiuti raccolti in 3 ore di lavoro a testimonianza che l’impegno permette di raggiungere risultati rilevanti.I volontari provenienti da Suzuki Italia e da aziende della stessa zona che condividono questa sensibilità sono stati 105 di cui 67 da Suzuki Italia.

Armati di guanti e di pinze telescopiche, i volontari hanno passato al setaccio un’ampia superficie raccogliendo rifiuti di ogni genere. Nel complesso Suzuki Save The Green 2024 ha permesso di raccogliere 1.640 kg di rifiuti, riqualificando un’area rilevante del territorio comunale.

Il dato è inferiore a quanto raccolto negli anni precedenti a testimonianza dell’efficacia del messaggio lanciato da Suzuki sul territorio, della sensibilità della comunità e non ultima dell’azione di monitoraggio svolta da un efficace impianto di videosorveglianza.

Con il risultato di quest’anno, il peso totale dei rifiuti raccolti arriva quasi a 57 tonnellate nelle giornate dedicate al Save the Green, dalla prima edizione del 2012 a oggi.

Il progetto Save the Green si integra in un articolato piano di attività svolte da Suzuki a favore dell’ambiente sia in ambito nazionale sia su scala mondiale.