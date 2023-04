Suzuki Save the Green: raccolte 2,3 tonnellate di rifiuti

2,3 tonnellate di rifiuti, alcuni dei quali ingombranti e diversi rifiuti speciali. È questo il risultato dell’edizione 2023 di Save the Green, l’iniziativa con cui Suzuki ha celebrato la Giornata Mondiale della Terra 2023

Come accade dal 2012, con il Suzuki Save the Green, anche quest’anno la filiale italiana della Casa di Hamamatsu ha proposto ai suoi dipendenti e ai concessionari Suzuki di tutto il territorio nazionale, di compiere un piccolo ma significativo gesto in difesa dell’ambiente, dedicandosi alla bonifica di un’area verde inquinata e trascurata.

Nel 2023, l’area industriale dove si trova la sede di Suzuki è stata scelta per la bonifica dai rifiuti, a cui hanno partecipato oltre 70 volontari dell’azienda e altri 30 appartenenti ad aziende vicine. Armati di guanti, pinze telescopiche e tanta buona volontà, i lavoratori hanno perlustrato una superficie di circa un chilometro quadrato, raccogliendo materiali abbandonati di ogni genere. Le operazioni si sono svolte in totale sicurezza, con il supporto logistico del personale del Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente (CISA) che ha poi preso in consegna i rifiuti, assicurandone l’adeguato smaltimento presso le strutture preposte.

Con quanto recuperato in questa occasione, sale a oltre 55 tonnellate il quantitativo di rifiuti rimossi dall’ambiente dai dipendenti in Italia da quando è stato istituito il Suzuki Save The Green, nel 2012.

Anche le 248 Concessionarie Suzuki dislocate su tutto il territorio nazionale hanno voluto dare il proprio contributo realizzando iniziative similari a tutela dell’ambiente, contribuendo a bonificare aree in prossimità delle proprie sedi.