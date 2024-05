Suzuki si fa granata per il Toro

Il 4 maggio 1949, un tragico incidente aereo segnò indelebilmente la storia del Torino, portando alla scomparsa dell’intera squadra a Superga. Per commemorare il 75º anniversario di questo evento, il Torino FC ha deciso di creare una maglia speciale dal design vintage, in onore della memoria e dell’importanza storica di quel momento. Questa maglia, chiamata “La Superga 75”, sarà indossata dai giocatori nella prossima partita casalinga contro il Bologna, prevista per domani, venerdì 3 maggio, alle 20:45.

La t-shirt, che si ispira alle divise storiche degli anni ’40, è stata presentata oggi durante la conferenza stampa svoltasi presso lo Stadio Olimpico “Grande Torino”. Caratterizzata da un taglio a polo con colletto bianco in tinta con il bordo delle maniche, la maglia presenta il logo Suzuki e gli altri sponsor realizzati in tonalità granata, inseriti sullo sfondo della maglia con un elegante effetto tono su tono, quasi rendendoli invisibili.

Il risultato è suggestivo, rispettoso della tradizione e caratterizzato da una uniformità di colore e pulizia delle linee che richiamano il passato.

I tifosi del Toro e i collezionisti avranno l’opportunità di acquistare “La Superga 75” in edizione limitata, disponibile in soli 750 pezzi, sul sito ufficiale del Torino FC.