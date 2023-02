Suzuki spegne le luci per “M’illumino di meno” 2023

Spegnere le luci per accendere i riflettori sul tema della gestione efficiente dell’energia e di una vita quotidiana attenta all’ambiente. È questo il senso della campagna “M’illumino di meno”, che si svolge oggi, giovedì 16 febbraio, nell’ambito della Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili e alla quale Suzuki e la sua rete di Concessionari aderiscono per il terzo anno consecutivo.

Durante l’orario di lavoro, la sede italiana di Suzuki e tutti i Concessionari ufficiali Auto, Moto e Marine presenti sul territorio spegneranno le luci, riducendo in questo modo il proprio consumo energetico.

Il gesto ha un forte valore simbolico a cui è associato un importante effetto concreto. Riducendo il consumo energetico delle proprie sedi, Suzuki e la sua rete di 248 concessionarie eviteranno che siano immessi nell’atmosfera oltre 400 kg di CO2. Suzuki e la sua rete daranno risonanza all’iniziativa, anche sui social network utilizzando gli hashtag #milluminodimeno e #milluminodimenoconsuzuki.

Quest’iniziativa rientra nelle attività realizzate da Suzuki a sostegno dell’ambiente, che si adopera con ogni mezzo per consegnare alle generazioni future un pianeta sano e una società prosperosa.

M’illumino di meno



“M’illumino di meno” è un progetto che nasce dalle frequenze di Radio2, e in particolare dal programma Caterpillar, che il 16 febbraio del 2005 invitò per la prima volta gli ascoltatori a spegnere le luci. Tale gesto simbolico fu voluto per celebrare l’anniversario del protocollo di Kyoto e per promuovere il tema della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.

L’iniziativa ha coinvolto nel tempo un numero sempre maggiore di ascoltatori, enti, istituzioni e aziende, desiderosi di dare un contributo alla salvaguardia del pianeta. Agli spegnimenti iniziali si sono sommate molteplici azioni mirate che hanno spaziato in ambiti, quali la mobilità sostenibile, l’economia circolare, la condivisione e il rinverdimento.

La validità dell’iniziativa è stata riconosciuta anche dallo Stato. Con il Decreto Legge 17/2022, il Parlamento ha istituto infatti, a partire dal 2023, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili scegliendo proprio il 16 febbraio come data.