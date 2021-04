Suzuki VITARA HYBRID e S-CROSS HYBRID: ibride e automatiche

Sempre più spesso chi acquista un’auto nuova mostra di apprezzare la praticità del cambio automatico, questo dato emerge in modo evidente considerando segmenti come SUV, crossover e fuoristrada. Per favorire questo processo di scelta, Suzuki ha deciso di completare l’offerta delle gamme VITARA HYBRID e S-CROSS HYBRID, inserendo nei rispettivi listini versioni automatiche, contraddistinte dalla sigla AT – Automatic Transmission.

Sia su VITARA HYBRID che su S-CROSS HYBRID, il cambio automatico può essere richiesto in abbinamento all’allestimento STARVIEW, l’equipaggiamento più completo presente a catalogo.

Il cambio automatico che equipaggia VITARA HYBRID e S-CROSS HYBRID è proposto con un sovrapprezzo di 1.500 Euro, sia in abbinamento alla trazione anteriore che con quella integrale 4×4 AllGrip Select.

VITARA HYBRID STARVIEW AT è proposta a 25.650 Euro con le promozioni in corso. Per la versione a trazione integrale STARVIEW 4×4 AllGrip AT con il listino in promozione viene proposta a 28.150 Euro. La versione STARVIEW AT di S-CROSS HYBRID può essere acquistata, grazie alle promozioni in corso, a 26.090 Euro e a 28.590 Euro per la versione a trazione integrale STARVIEW 4×4 AllGrip AT.

Suzuki vanta una lunga tradizione in fatto di trasmissioni automatiche. Dal 1988 la Casa di Hamamatsu sviluppa varie tipologie di cambio, proponendo tecnologie differenti, in funzione della diversa destinazione d’uso dei vari modelli.

Per VITARA HYBRID e S-CROSS HYBRID, i tecnici hanno scelto un cambio automatico con convertitore di coppia di ultima generazione, dotato di sei rapporti. Il pilota può decidere se affidare la loro selezione all’elettronica, che provvede in modo intelligente agli innesti, in base alle condizioni e allo stile di guida, oppure se cambiare le marce manualmente, tramite le palette al volante. La trasmissione dispone di una rapportatura ridotta, che blocca il cambio in prima marcia per affrontare le situazioni più impegnative e le pendenze più forti.

Questo tipo di trasmissione abbina una grande dolcezza nelle cambiate a una notevole rapidità negli innesti nell’uso in modalità sequenziale. Con le loro caratteristiche, VITARA HYBRID AT e S-CROSS HYBRID AT garantiscono grande relax nella guida in città, semplificando l’utilizzo frequente della frizione durante le continue fermate e alle successive ripartenze. Nei tratti extraurbani si apprezza l’inserimento tempestivo del rapporto ideale e la prontezza con cui avvengono le scalate in caso di un intervento deciso sull’acceleratore, mentre in autostrada il rapporto più lungo consente al motore di girare a regimi ridotti, a tutto vantaggio della silenziosità e dei consumi, oltre che delle emissioni.

Prestazioni ed efficienza restano invariate rispetto alle corrispondenti versioni a cambio a manuale. Grazie all’attenta progettazione e all’efficace lavoro di messa a punto della trasmissione, VITARA HYBRID AT e S-CROSS HYBRID AT associano ad un grande comfort un contenimento delle spese di gestione e un ridotto impatto sull’ambiente in termini di emissioni.