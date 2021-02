Swace Hybrid: ecco la wagon elettrificata di Suzuki

Dopo la versione Web Edition, venduta in anteprima attraverso la piattaforma di e-commerce Suzuki, Suzuki SWACE Hybrid arriva presso la rete italiana dei Concessionari Ufficiali dove i Clienti potranno scoprire tutte le sue caratteristiche.

SWACE Hybrid ha le caratteristiche giuste per conquistare un pubblico vasto e trasversale, a partire da una carrozzeria molto filante, che appare elegante e sportiva al tempo stesso. Lunga 466 cm e larga 179, nasconde al suo interno un abitacolo e un bagagliaio dalle dimensioni molto generose, che soddisfano i bisogni delle famiglie così come quelli di chi coltiva hobby o pratica sport con attrezzature ingombranti. La distanza tandem tra i sedili anteriori e il divano è tra le migliori della categoria, 928 mm, mentre il vano di carico ha una capacità che va dai 596 ai 1.606 litri.

Questo volume si può sfruttare alla perfezione, grazie alla soglia di carico bassa e alla forma regolare del vano, che dispone anche di un comodo doppio fondo. Il piano di carico può essere ribaltato, in quanto dotato di due lati, uno rivestito in moquette, l’altro in materiale resistente ai graffi e facilmente lavabile, ideale per caricare oggetti ingombranti o attrezzatura sportiva, magari bagnata o sporca.

Le batterie del sistema ibrido sono alloggiate sotto le sedute posteriori, dove aiutano anche ad abbassare il centro di gravita, a tutto vantaggio del comportamento stradale e del comfort di marcia.

Gli accumulatori alimentano un motore elettrico da 53 kW (72 CV) che lavora assieme a un motore termico 1.8 a ciclo Atkinson da 72 kW (98 CV), erogando una potenza massima di sistema di 90 kW (122 CV). Il sistema ibrido può fare avanzare SWACE Hybrid utilizzando il solo motore elettrico, quello termico o entrambi a seconda delle situazioni. Complice l’efficienza del cambio automatico e-CVT a variazione continua, questa tecnologia garantisce una straordinaria fluidità di marcia, con spunti vivaci, consumi contenuti ed emissioni ridotte, che nel ciclo combinato WLTP sono nell’ordine dei 4,5 l/100 km e dei 103 g/km di CO2.

La carrozzeria di SWACE HYBRID sfrutta numerosi elementi dal taglio sportivo per valorizzare il perfetto equilibrio tra i volumi della sua sagoma wagon. Le proporzioni tra le fiancate e il padiglione, così come quelle tra le lamiere e le superfici vetrate, enfatizzano la notevole impronta a terra, abbassando visivamente il centro di gravità. I parafanghi muscolosi accentuano l’impressione di stabilità, mentre le nervature che fluiscono verso la coda alleggeriscono la vista d’insieme. E’ proposta in sette diversi colori. La tinta pastello prevista è il bianco, mentre sei sono le vernici metallizzate disponibili a richiesta: bianco, blu, bronzo, brown, grigio e nero. Bianco, blu e nero possono dar vita anche a una livrea BiColor in abbinamento al tetto silver, un’opzione prevista in esclusiva per l’allestimento TOP.

L’abitacolo di SWACE Hybrid ha un’impostazione minimalista, votata alla funzionalità, che si abbina ad un incredibile disponibilità di spazio interno per gli occupanti. La plancia è disegnata con numerose linee orizzontali, che sottolineano la larghezza e l’ariosità della zona anteriore trovando anche continuità nei pannelli delle porte. Tutti gli elementi sono progettati in modo da risultare piacevoli sia alla vista sia al tatto e sono realizzati con materiali di pregio. Dispone di un touch screen da 8 pollici e di comandi al volante per gestire in modo intuitivo e senza distrazioni un avanzato sistema d’infotaiment. Questo è dotato di radio AM/FM/DAB e di sistema Bluetooth ed è collegabile alla maggior parte degli smartphone attraverso Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink.

Accedendo ai contributi statali in caso di rottamazione, la versione Cool può essere acquistata al prezzo di lancio di 23.400€ e la versione Top al prezzo di 25.900€. Entrambe le versioni accedono al finanziamento Suzuki Solutions No Problem, dove, oltre alla libertà, dopo 3 anni, di decidere se tenere l’auto saldando l’importo residuo (in soluzione unica, oppure rateizzandolo) cambiarla o restituirla, vengono omaggiati, da Suzuki, 3 anni di assicurazione furto e incendio totale e parziale.