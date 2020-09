Swarovski celebra il suo 125º anniversario con una collezione unica

Dal 1895, Swarovski ha portato brillantezza e stile in tutto il mondo grazie alla fusione di design all’avanguardia e raffinata maestria artigianale.

Quest’anno segna il 125° anniversario di Swarovski e, nel corso degli ultimi due decenni, il brand ha riscritto le regole del design degli orologi fashion, attraverso la sua sofisticata serie di segnatempo. Nel 2009, il visionario orologio D:Light fuse insieme l’innovativa tecnologia digitale con 171 cristalli Swarovski con taglio Xilion che si illuminavano per indicare l’ora. Poi, nel 2016, la linea Crystalline Oval puntò a massimizzare il glamour con una cassa riempita con oltre 1700 cristalli.

Oggi, Swarovski attinge alla sua profonda esperienza e maestria artigianale per creare scintillanti e moderni segnatempo. La Collezione Autunno/Inverno 2020 presenta orologi Swiss made che sono il top della precisione e dell’eleganza, sposano forma e funzionalità e infondono ogni look e occasione di brillantezza e glamour. Per celebrare il traguardo di quest’anno, alcuni segnatempo sono stati rivisitati nel caratteristico blu tipico del marchio, compreso l’orologio Octea Lux Chrono.

Questa Collezione è un segnale dell’ambizione futura del brand. Cattura l’essenza e la creatività del DNA di Swarovski con linee come Crystalline Chic e Crystalline Sporty, che emanano un fascino scintillante. Inoltre, è una testimonianza dell’artigianalità e della competenza a livello mondiale degli artigiani Swarovski, che hanno creato stili come la cassa in cristallo sfaccettato di Uptown.

La Collezione Orologi Autunno/Inverno 2020 di Swarovski è già disponibile sul sito del brand e negli Swarovski store.