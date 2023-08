Swedish House Mafia: fuori il singolo “Ray of Solar”

Gli Swedish House Mafia, trio composto da Steve Angello, Axwell e Sebastian Ingrosso, hanno condiviso il nuovo singolo “Ray of Solar”. Questo brano, che si presenta come il secondo estratto dall’album “Paradise Again” dopo il successo di “See The Light (feat. Friday)”, ha già suscitato grande entusiasmo e attenzione tra gli amanti della musica elettronica in tutto il mondo.

La band ha offerto un’anteprima di “Ray of Solar” durante il loro acclamato show all’Ushuaia di Ibiza, una performance che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e ha iniziato a spargersi a macchia d’olio su Internet. La sinergia tra i membri del gruppo e il contributo del talentuoso Tobe Burman si fondono per creare un’esperienza musicale coinvolgente, capace di descrivere una porzione di euforia digitale estiva.

“Paradise Again: The Live Album”, composto da ben 22 tracce, è un importante capitolo nella carriera della Swedish House Mafia, testimoniando l’ambizioso tour a supporto dell’album “Paradise Again”. Un progetto musicale è destinato a essere considerato una pietra miliare di questi anni.