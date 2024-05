T.UR: ecco i nuovi guanti primaverili

In occasione della stagione primaverile, T.ur ha realizzato G-Five Hydroscud e G-Six Pro, due guanti che faranno innamorare tutti i motociclisti, che siano viaggiatori, amanti del fuoristrada o entrambe le cose. La protezione dal vento e dalla pioggia, unita ad una vestibilità confortevole ed elasticizzata e alla certificazione, li rende ideali per vivere qualunque avventura senza doversi portare dietro alcun ricambio.

G-FIVE HYDROSCUD

La prima cosa che colpisce di questi guanti è la traforatura, ben distribuita sul dorso della mano, delle dita e del polso, che fa subito capire che non si soffrirà il caldo. Inoltre, grazie alla membrana interna impermeabile (10K), antivento e traspirante Hydroscud la pioggia non sarà più in problema. La sicurezza è garantita dalla certificazione, ottenuta grazie alla protezione nocche in poliuretano super flessibile e dai rinforzi in microfibra sul palmo e sulle dita. Il dettaglio estetico che conquisterà i motociclisti è sicuramente la grafica antiscivolo con tripla linea rossa posizionata sotto la punta del dito indice e medio, che si farà notare durante il classico saluto tra centauri.

G-SIX PRO

Il G-Six Pro è davvero semplice, ma ricco di caratteristiche che lo renderanno il preferito degli amanti dell’enduro e dell’offroad, grazie alla sua struttura in nylon elasticizzato antivento molto sottile, al manicotto in neoprene e alla certificazione pari a quella di un guanto stradale. Infatti, le protezioni sulle nocche sono realizzate in Impacton, un materiale in poliuretano speciale morbido, estremamente protettivo e flessibile per proteggere contro gli urti ed assorbire le vibrazioni mantenendo una vestibilità confortevole, adattandosi alla forma delle mani e ritornando alle sue forme originali quando non indossato. Un guanto perfetto quindi per sia per i trasferimenti su asfalto, che per le avventure in offroad, per divertirsi senza pensieri. Anche in questo modello, sotto la punta di indice e medio è visibile la grafica antiscivolo giallo fluo con le due bande orizzontali che è presente su giacche e pantaloni T.ur.

Entrambi i modelli affiancano il guanto TR-P della collezione 2023, che unisce ampie superfici traforate alla protezione della membrana Hydroscud® e delle nocche rigide. I G-Five Hydroscud® sono disponibili in due colori (Nero/Grigio e Nero/Rosso) al prezzo di 79,99€, mentre i G-Six Pro in Nero/Giallo Fluo al prezzo di 44,99€ presso tutti i rivenditori T.ur e online sul sito T-ur.com nella sezione GUANTI.