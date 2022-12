Tagliabue Gomme e Vredestein giocano insieme al Monza in Serie A

Tagliabue Gomme Gross, distributore ufficiale Vredestein Tyres, marchio premium di pneumatici di Apollo Tyres, è diventato Bronze Sponsor per la stagione sportiva 2022/2023 dell’AC Monza, squadra che milita nella massima serie calcistica italiana.

Il distributore italiano di pneumatici, molto radicato a Monza e nell’area brianzolo-milanese dove è nato nel 1923 e dove oggi ha il suo quartier generale, con questa sponsorship ha scelto di veicolare il prestigioso brand olandese rafforzando così ulteriormente le strategie di sviluppo di Vredestein in Italia.

La lunga storia della società sportiva monzese – per la prima volta in Serie A nel suo 110° anniversario – è intrecciata a filo doppio con quella di Tagliabue Gomme, che da quasi un secolo opera e si sviluppa nello stesso territorio, e con Vredestein ha alzato ulteriormente l’asticella della ricerca dell’eccellenza.

“Cent’anni fa, a Monza, la famiglia Tagliabue iniziava le sue attività di vulcanizzazione e vendita di pneumatici e oggi questa collaborazione con la storica squadra cittadina è segno di appartenenza e legame con la città”, dichiara Tagliabue Gomme Gross che dal 2011 ha sede a Villasanta (MB). “Nel 1980 abbiamo aperto tre punti vendita diretti in Brianza (Monza, Vimercate e Meda), a metà degli anni Novanta abbiamo sviluppato la distribuzione in tutta la Lombardia e dal 2014 ci siamo allargati anche ad altre regioni italiane. Un percorso reso possibile dall’impegno e dalla volontà di offrire sempre la massima qualità, un punto in comune con il marchio Vredestein”.

“Questo progetto, che ci vede a fianco di Tagliabue Gomme, un partner di serie A per noi e per i suoi clienti, è un’importante occasione di visibilità, offerta dal palcoscenico del campionato di calcio italiano”, spiega il management del brand Vredestein. “Un’ulteriore dimostrazione di un solido rapporto che si inserisce nelle attività volte ad aumentare la notorietà del marchio Vredestein presso i consumatori finali e i clienti professionali”.

Una sponsorship ricca di contenuti: oltre alla presenza sui broadcasting dedicati e allo stadio, con i led a bordocampo, sono previste numerose opportunità di collaborazione tra Tagliabue Gomme, Vredestein e AC Monza legate all’U-Power Stadium, ad attività B2B e con il Centro Sportivo Luigi Berlusconi – Monzello.

Fin dal suo esordio, all’inizio degli anni ’90, Vredestein, il brand di pneumatici premium di Apollo Tyres, si è distinto per essere all’avanguardia nel segmento all-season come confermano i numerosi riconoscimenti internazionali. Una expertise che viene ora impiegata per raggiungere nuovi livelli di innovazione, anche nel mercato degli pneumatici per veicoli elettrici. Prestazioni e qualità, frutto di una attenta Ricerca e Sviluppo, permettono agli pneumatici del marchio olandese di migliorare costantemente le performance, esattamente come accade nell’ambito sportivo e calcistico.