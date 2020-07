“Takagi e Ketra”, il video di “Ciclone” è un omaggio al film di Pieraccioni

Decadi, generazioni e influenze sono a confronto nel nuovo sound alchemico prodotto da “Takagi & Ketra”, che contano oltre 100 dischi di platino tra singoli e produzioni, oltre 200 milioni di stream e più di 550 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube.

Adesso è disponibile il video del loro nuovo singolo “CICLONE” Il brano vede la collaborazione di ELODIE, tra le più apprezzate cantanti italiane della scena pop-urban, e degli artisti internazionali MARIAH, classe ’99 rappresentante della generazione Z del latin power, e dei celeberrimi GIPSY KINGS.

Il video, con la regia degli YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia), è ispirato all’iconica scena del flamenco de Il Ciclone, la pellicola di culto degli anni ’90 diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, che vede proprio il regista protagonista di un cameo d’eccezione nel finale del clip.

“È arrivato quel momento dell’anno in cui c’è voglia di un po’ di leggerezza e di ballare per celebrare la vita. Quest’anno ancora più degli altri. “Ciclone” è una canzone – commentano Takagi & Ketra – nata per cercare di portare una bella dose di energia positiva. L’abbiamo scritta insieme a Davide Petrella, Federica Abbate e Miki La Sensa e siamo felici che con noi ci siano Elodie, una delle voci più cool del pop italiano, Mariah artista di Miami, astro nascente della musica che abbiamo avuto modo di conoscere prima ancora di collaborare, e i leggendari Gipsy Kings che sognavamo di coinvolgere nel brano. Per il video ci siamo ispirati a “Il Ciclone” film cult che ci sembrava perfetto per rappresentare la canzone: un mix di atmosfere anni ‘90, di tradizione italiana e spagnola, con i temi del flamenco, dell’amore, del ballo e con una gustosissima sorpresa finale per cui ringraziamo molto Leonardo Pieraccioni!”