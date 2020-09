TALOS, il passeggino “fuoristrada” di Cybex

Un’escursione, una passeggiata lungo il fiume, un pò di trekking, niente è meglio di un’attività all’aria aperta da fare con tutta la famiglia. E un’ attività di questo tipo, con un bambino piccolo, richiede certamente un passeggino adatto.

A questo ha pensato Cybex, con i nuovi passeggini CYBEX TALOS. Fedeli al motto “Made For Nature”, possono dominare ogni tipo di terreno e offrire comunque piacere di guida, comfort e massima sicurezza.

Il TALOS S LUX è un passeggino robusto adatto a qualsiasi terreno grazie ai lati rinforzati della seduta che proteggono la parte superiore del corpo e le anche del bambino. Con la sua seduta particolarmente ampia, offre il massimo del comfort e della comodità

TALOS S LUX è dotato di una capottina XXL parasole e allungabile, realizzata in tessuto protettivo UPF50 + che include una finestrella in tessuto mesh per garantire una ventilazione e una circolazione dell’aria ottimali. In più il paravento, fornito con il passeggino, protegge dalle brezze fredde. Può essere richiuso in modo compatto e autonomo con una sola mano e si adatta perfettamente al bagagliaio di un’auto.

Per le famiglie più attive c’è TALOS S 2-in-1 che può essere facilmente e velocemente trasformato da carrozzina a passeggino semplicemente cambiando i componenti in tessuto morbido.

I genitori avranno sempre una mano libera per il proprio bambino con CYBEX TALOS S LUX e TALOS S 2-in-1. Infatti, una mano è sufficiente per abbassare lo schienale di entrambi i passeggini in posizione reclinata; anche regolare l’altezza del manubrio per ottenere un maggior comfort ergonomico è altrettanto facile. Inoltre, l’ampio cestello per lo shopping può trasportare fino a cinque chilogrammi aggiuntivi – ideale per portare la spesa della famiglia o per riporre una borsa.

Entrambi i modelli sono perfetti da utilizzare dalla nascita (TALOS S 2-in1 con cot) fino all’età di 4 anni oppure fino a un peso di 22 chilogrammi, e sono già disponibili presso i punti vendita CYBEX.