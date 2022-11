TANANAI: fuori l’album “RAVE, ECLISSI”

E’uscito venerdì 25 novembre “RAVE, ECLISSI”, il primo album di inediti di Tananai, disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei negozi di dischi, anche nelle edizioni speciali CD e LP autografati, LP bianco e LP lenticolare, bundle CD + t-shirt.

“RAVE, ECLISSI” è il primo album di Tananai, dopo l’EP “Piccoli Boati”, pubblicato nel 2020. Composto da 15 tracce, racchiude tutte le anime di Tananai: artista, produttore, cantautore, la sua parte più festaiola e i suoi lati più introspettivi, giovane uomo che convive con una società dai mille volti. È già attivo anche il sito web ufficiale del disco, aggiornato con tutte le news, contenuti esclusivi e piccoli spoiler di “RAVE, ECLISSI”: www.rave-eclissi.it

Amore, insicurezze, pentimento, la voglia di festeggiare le belle esperienze della vita e di divertirsi, ma anche la volontà di mettere a nudo le proprie fragilità sono solo alcuni dei temi principali che vivono in connubio e antitesi nel disco, prodotto dallo stesso Tananai con la direzione artistica di Stefano Clessi e la co-produzione in alcune tracce di Simonetta (Davide Simonetta). L’album contiene le già note “ABISSALE”, ultimo singolo pubblicato in cui l’artista ha mostrato il suo lato più intimo e malinconico, “PASTA”, “SESSO OCCASIONALE” (doppio disco di platino), “ESAGERATA”, “MALEDUCAZIONE” e la hit “BABY GODDAMN” (triplo disco di platino). Ariete, giovane cantautrice tra le più apprezzate della scena musicale attuale, è l’unica collaborazione presente nel disco, nel brano “CAMPO MINATO”.

Il prossimo anno sarà occasione per Tananai di tornare a suonare live presentando “RAVE, ECLISSI” in un tour nei club prodotto da Friends and Partners. La musica del giovane cantautore viaggerà per l’Italia a partire da venerdì 5 maggio 2023 a Napoli, alla Casa della Musica, sabato 6 maggio 2023 a Roma, all’Atlantico Live, proseguendo mercoledì 10 maggio 2023 al Tuscany Hall di Firenze, sabato 13 maggio 2023 al Grand Teatro Geox di Padova, per poi concludere giovedì 18 maggio 2023 al Fabrique di Milano.

Il 1° novembre VEVO, il più grande network di video musicali leader nel mondo, ha pubblicato l’elenco completo della campagna VEVO “DSCVR Artists to Watch” 2023, relativa ai 20 artisti a livello mondiale che VEVO ritiene essere pronti a farsi notare a livello nazionale e internazionale nel 2023. Per l’Italia è stato selezionato Tananai, il quale ha registrato, in esclusiva per la piattaforma, due videoclip tratti dalle canzoni dell’album che verranno pubblicati poco dopo la release di “RAVE, ECLISSI” sul canale ufficiale VEVO di Tananai.