TCL 10Pro e TCL 10L, due regali perfetti per la mamma

La mamma è sempre la mamma. Ogni giorno, ma soprattutto in questo momento. La sua festa si avvicina, e TCL Communication ha deciso di dedicarle un regalo speciale: due smartphone della nuova Serie TCL 10. infatti porta con sé due smartphone unici nel loro genere, perfetti per ogni momento passato con i propri figli e non solo. TCL 10Pro – vincitore del 2020 iF Design Award e del 2020 Red Dot Award – è pensato per la mamma che vuole sempre il meglio, sia in termini di performance che in campo di design. Uno smartphone potente, sofisticato e dal colore ricercato, per colei che vuole distinguersi. Per la mamma più pratica, invece, TCL 10L è lo smartphone perfetto, capace di accompagnarla per tutta la giornata, in ogni contesto. Un dispositivo affidabile e ad un prezzo competitivo, ma senza scendere a compromessi sull’estetica.

TCL 10Pro e TCL 10L montano display ad alta risoluzione dotati di tecnologia visiva proprietaria NXTVISION. Basandosi sul concetto “Display Greatness”, TCL 10Pro – con il suo display AMOLED FHD+ da 6,47″ – e TCL 10L – con schermo FHD+ DotchTM da 6,53″ – danno vita a immagini fedeli alla realtà, con contrasti profondi. I due smartphone dispongono anche di una funzione di conversione da SDR a HDR in tempo reale.

Un perfetto album di famiglia è garantito dall’ottimo comparto fotografico. TCL 10Pro è dotato di quattro fotocamere posteriori. La principale da 64MP, la seconda per condizioni di scarsa luminosità con pixel di grandi dimensioni 2,9μm, un obiettivo super grandangolare e una macro, oltre a una fotocamera frontale da 24MP. TCL 10L monta anch’esso quattro fotocamere posteriori ed una frontale da 16MP, dotate di IA per il riconoscimento di scene e oggetti diversi.

I nuovi smartphone TCL 10Pro e TCL 10L sono disponibili ai rispettivi prezzi consigliati al pubblico di 499€ e 299€.